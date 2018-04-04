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Нижегородцы на несколько часов останутся без телевидения и радио
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Нижегородцы на несколько часов останутся без телевидения и радио 

В городе N 31 минуту назад
Фото: В городе N
В четверг, 5 апреля, нижегородцы на несколько часов останутся без телевидения и радио в связи с монтажом новой подсветки телебашни. Вещание планируется ограничить с 1.00 до 5.00, сообщает пресс-служба Нижегородского областного радиотелевизионного центра.
В столице ПФО в указанное время перестанут транслировать «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «Волга», «Домашний», «Рен-ТВ», «Ю», «ТВ-3», «Звезда», «Disney», «Че», «ТНТ4», «Пятница». Также прервется вещание первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2). Сигнал пропадет у «Радио Маяк», «Вести FМ», «Наше Радио», NN-Radio, «Серебряный Дождь», «Радио Рекорд», «Авторадио», «Радио Рандеву», «Радио Дача», Love Radio, Ретро FM, «Бизнес FM» и DFM.
Работы по созданию новой архитектурно-художественной подсветки нижегородской телебашни планируется завершить к маю. В настоящее время происходит отладка оборудования, а горожане уже могут по вечерам наблюдать некоторые элементы новой подсветки в тестовом режиме.
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