Нижегородцы на несколько часов останутся без телевидения и радио

В четверг, 5 апреля, нижегородцы на несколько часов останутся без телевидения и радио в связи с монтажом новой подсветки телебашни. Вещание планируется ограничить с 1.00 до 5.00, сообщает пресс-служба Нижегородского областного радиотелевизионного центра.

Работы по созданию новой архитектурно-художественной подсветки нижегородской телебашни планируется завершить к маю. В настоящее время происходит отладка оборудования, а горожане уже могут по вечерам наблюдать некоторые элементы новой подсветки в тестовом режиме.