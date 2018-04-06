Экс-«Блестящая» предложила блогеру пощупать себя

Блогер Лена Миро заявила, что не хочет щупать певицу Ольгу Орлову , намекнув на ее проблемы с алкоголем. Она попросила певицу сохранять адекватность и беречь печень.

«Обиженная правдой Ольга Орлова почему-то уверена, что живет в изоляции в вакууме. На голубом глазу, она приглашает пощупать её, чтобы найти вмешательства косметологов. За это, как принято у алкоголиков, закатить пир горой с шампанским и яствами. Дорогая Ольга, побереги печень», — написала в Instagram блогер Лена Миро . По ее словам, она не видит никакого смысла щупать лицо Орловой, «да и брезгаю я, если совсем уж честно, делать это — мало ли, какие жидкости были на нем? Оля, войди уже в адекват, Москва — большая деревня, где все всё про всех знают. А уж не заметить кривых рук хвастливого косметолога — очень сложно! Вы же всем публичным домом 2 дешево тюнигуетесь в таких вот подвалах», — раскритиковала она певицу. По словам Миро, для этого нужно «меньше пить, меньше жрать и чаще думать головой, а не жопой».

Напомним, ранее бывшая участница группы «Блестящие» заявила, что не обращалась к пластическим хирургам, и предложила раскритиковавшей ее лицо Лене Миро встретиться в ресторане.

«Помимо вкусной еды и шампанского, обещаю, что вы будете иметь уникальную возможность пощупать меня полностью, а также подробно изучить мое лицо на предмет уколов, филлеров и швов. Если вы найдете на моем «плоском от природы, как блин, лице — бильярдные шары скул, раздутые губы» и прочее, то ровно на следующий день Вы сможете написать про меня что-нибудь ещё более разгромное, чем это», — написала Орлова в своем Instagram.