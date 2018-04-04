В Вологде меняют газовое оборудование в квартирах ветеранов

Замена газовых плит и водонагревателей началась в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. Эта работа идет ежегодно, в 2018 году обновят 41 единицу газового оборудования.

Сергей Воропанов. «Департамент городского хозяйства провел конкурсные процедуры, подрядчик на проведение этих работ уже определен. Сумма заключенного контракта — 559 тысяч рублей. Таким образом, 39 газовых плит мы заменим и 2 водогрейных котла. Это очень важная работа, это вопрос не только комфорта, но и безопасности жителей нашего города», — пояснил Мэр Вологды

Работы по замене плит начались в апреле и по контракту должны завершиться до 1 июня. Ежедневно бригада выезжает по нескольким адресам. Специалисты демонтируют старую плиту, доставляют и устанавливают новую.

«Плиты закуплены комфортные, с подсветкой духовки, с электроподжигом, с газ-контролем. То есть если конфорку залило или задуло ветром из форточки, газ автоматически перекроется. Везде используем подводку из гибких шлангов, что очень удобно. Бабушкам обязательно показываем, как плитой и всеми ее возможностями пользоваться, конечно, оставляем контактные телефоны на случай, если будут возникать вопросы в процессе эксплуатации», — пояснил слесарь подрядной организации Андрей Белов

Такая мера социальной поддержки введена в Вологде в 2008 году для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, членов семей погибших инвалидов и участников войны. Новую плиту сегодня установили, в частности, в квартире 91-летней Екатерины Снеговой. Всю войну вологжанка трудилась на лесозаготовках в тылу. Сейчас наладить быт ей помогают родственники.

«Газовой плитой мама пользовались постоянно, часто пекла пироги. Работала плита исправно, но недавно проверяющий из службы газа сказал, что нужно ее заменить. Я оформил документы, и вот теперь новое оборудование установлено, будем его осваивать», — рассказал сын ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Снеговой Анатолий Снегов.

Средства на замену газового оборудования выделяются ежегодно. За годы реализации программы в квартирах ветеранов установлено около 2,5 тысячи новых газовых плит и колонок. В ходе публичного отчета Мэр Вологды Сергей Воропанов поставил задачу и в 2018 году провести эту работу. Сейчас поручение выполняется.