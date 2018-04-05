В Березниках создано новое медучреждение

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников пояснял целесообразность объединительных процессов с точки зрения экономии. По словам главы Прикамья, это позволит сократить расходы медучреждений на административный персонал и перераспределить средства на заработную плату медицинскому персоналу.

В рамках реорганизации два отделения общей терапии березниковской больницы, отделения гастроэнтерологии и кардиологии были переведены из старого здания по адресу ул. Деменева, 12 в здание по адресу ул. Ломоносова, 102. Таким образом, в одном стационаре сформирована полноценная диагностическая база, что, в свою очередь, открывает больше возможностей для проведения плановых операций и ранней реабилитации пациентов.

Лаборатория также стала централизованной. Все анализы теперь будут обрабатываться в одном месте.

«Для нас главная задача реорганизации — максимально приблизить медицинскую помощь к населению, чтобы она стала доступнее и могла быть оказана в любом месте на высоком уровне», — отметил главный врач Краевой больницы им. Вагнера Михаил Суханов

Сэкономленные за счет повышения эффективности работы средства учреждение планирует направлять на увеличение заработной платы медицинских работников и покупку современного оборудования. Больница уже начала активно работать по новым для себя направлениям. Так, в декабре прошлого года впервые в Березниках провели сложные операции по установке кардиостимуляторов. Также впервые были проведены эндоскопические операции у детей. Каждую неделю в Березники приезжают пермские врачи, которые проводят офтальмологические операции. Уже скоро больница получит лицензии еще на 4 новых вида деятельности, которые позволят оказывать высокотехнологичную помощь по урологии, онкологии, комбустиологии (ожоговое отделение), а также ортопедии и травматологии.

Отметим, Усольская центральная больница, как лечебное учреждение, остается, и все ее отделения продолжают функционировать, но уже в составе нового лечебного учреждения. Вскоре в медучреждении начнет работать дневной и круглосуточный стационары.

Напомним, сегодня в регионе реализуется комплексная программа модернизации системы здравоохранения: это и решение вопросов кадрового дефицита в медицине, и «финансовое оздоровление» учреждений, «перезагрузка» поликлиник и приведение медицинских учреждений в нормативное состояние.

Объединение медицинских учреждений в Березниках — один из примеров масштабной программы преобразований. Объединительные процессы проходят также на территории Кизеловского угольного бассейна. С больницами Губахинского, Кизеловского, Гремячинского муниципальных образований объединилась Пермская городская клиническая больница №4. В результате объединения в территории КУБа из Перми начали приезжать узкие медицинские специалисты. Их консультации получают тысячи жителей населенных пунктов. Также в медучреждениях Кизеловского угольного бассейна был обновлен автопарк машин «скорой» помощи и «неотложки».

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