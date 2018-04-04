9 апреля в «РГ» расскажут, как добиться повышения доходов граждан 

В ходе дискуссии эксперты ВЭО России поделятся прогнозами на этот год и ответят на вопросы: почему при растущих зарплатах реальные доходы населения снижаются, как снизить уровень бедности и добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан.
Модератор: Сергей Дмитриевич Бодрунов — Президент Вольного экономического общества России, директор Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте
Основные спикеры:
— Дмитрий Евгеньевич Сорокин — Вице-президент ВЭО России, председатель Научного совета ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН;
— Сергей Юрьевич Глазьев — Советник Президента Российской Федерации, академик РАН;
— Яков Моисеевич Миркин — Заведующий отделом международных рынков капитала ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской Академии наук»;
— Игорь Алексеевич Николаев — Директор Института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон;
— Александр Львович Сафонов — Проректор Академии труда и социальных отношений;
— Леонид Маркович Григорьев — Главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации;
— Александр Васильевич Мурычев — Исполнительный вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».