РБК и «Коммерсант» раскрыли подробности недавних увольнений журналисток

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Соруководитель объединенной редакции РБК — издания, ранее объявившего об ограничении взаимодействия с Госдумой из-за несогласия с решением в отношении депутата Леонида Слуцкого, — Игорь Тросников рассказал РИА Новости, что в последнее время коллектив покинули две журналистки.

Ранее некоторые сетевые СМИ сообщили, что РБК покинули два корреспондента, объяснив это тем, что их работа в качестве парламентских корреспондентов якобы осложнилась после объявления бойкота Слуцкому. Также сообщалось, что журналистка «Коммерсанта» Ирина Нагорных покинула издание якобы из-за ультиматума, который был выдвинут после выхода ее последней колонки, в которой она высказалась о скандале вокруг Слуцкого.

"Разговоры о расставании мы начали вести Марией Макутиной еще несколько месяцев назад. С бойкотом Думы это никак не связано", — сообщил Тросников. По его словам, Вера Холмогорова «действительно приняла решение покинуть РБК недавно».

"В ближайшее время в РБК появится новый журналист, освещающий деятельность парламента. Соответствующее предложение уже сделано и принято", — добавил собеседник агентства.