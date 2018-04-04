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Екатерина Стриженова: Любовь — это невозможность отдельного существования
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Екатерина Стриженова: Любовь — это невозможность отдельного существования 

ИД «Собеседник» 51 минуту назад
Фото: ИД "Собеседник"
Корреспондент Sobesednik.ru поговорила с Екатериной Стриженовой по случаю ее недавно отмеченного юбилея.
Кто скажет, что Екатерине Стриженовой пятьдесят?! В это не верится, потому что она прекрасно выглядит и не сходит с экрана телевизора. Безумно занятая ведущая программы «Время покажет» перед своим днем рождения сумела выбраться с мужем — известным режиссером и продюсером Александром Стриженовым — в Стамбул. Кстати, Стриженовы вместе уже больше тридцати лет.
Сколько живет любовь?
«Стрижи прилетели» — так нежно написала из Стамбула в своем Instagram Екатерина. На одном из фото изо всех сил прижала к себе мужа: «Замучаем мужчин своей любовью! Сопротивление бесполезно». Шутка, но доля истины в ней есть: сопротивляться такой женщине бесполезно. Она знает все секреты магического воздействия на мужчину. Кстати, не зря же Екатерина столько лет размышляла об этом в программе «Они и мы» в паре с Александром Гордоном.
Катя и Саша познакомились, еще будучи школьниками, в Сочи на съемках фильма «Лидер» (1984) режиссера Бориса Дурова, в котором оба были заняты в главных ролях. С тех пор не расставались и поженились сразу после совершеннолетия. Я рискнула поинтересоваться у Стриженовой:
— Катя, все-таки любовь настоящая есть?
— Да. Есть бессознательная любовь. Своих детей любишь просто за то, что они есть. Есть любовь к Родине, которая требует от тебя самопожертвования. Наконец, любовь как чувство к мужчине. Для меня это невозможность отдельного существования. Когда достаточно уткнуться в его плечо. Когда на уровне запахов ощущаешь — это твое. И понимаешь, что ты действительно связана с этим мужчиной. За какое место, не знаю… Где-то в районе сердца.
— А некоторые психологи утверждают, что любовь живет максимум четыре года.
— Бегбедер сказал, что любовь живет три года. Я с ним не согласна. Любовь трансформируется. Добавляется привязанность, привычка, которая, как известно, вторая натура. Да, у моего мужа непростой характер. Но когда ты живешь с человеком, у которого все время температура под сорок, ты потом не сможешь быть с тем, у кого 36,6.
Со своим неугомонным мужем Екатерина играет вместе в спектакле «Неугомонный дух», который недавно прошел в Театре на Таганке.
Что делать в моменты кризиса
Катя нравится Саше тем, что невероятно привлекательна. Она всегда следит за своей внешностью. В этом, кстати, ей немало помогает сестра — известный дизайнер Виктория Андреянова. Вспоминаю случай, когда она буквально за ночь сшила Екатерине вечернее платье.
Я у телеведущей поинтересовалась, как она выстраивает отношения с мужем.
— Конечно, и у нас с Сашей бывают конфликты. Он мне обычно говорит: «Ты — единственный человек, кто может меня вывести из себя. Тоже мне великий психолог». А я ему в ответ: «Ну я же не называю тебя великим режиссером». И все это может вспыхнуть на ровном месте. И в такие моменты думаешь, что всё…
— …надоело!
— Надоело — плохое слово. Не могу! И тогда я задаю себе вопрос: тебе лучше с ним или хуже без него? И каждый раз понимаю, что без него не могу.
Когда мы с Катей стали обмениваться кулинарным опытом, я поняла, что и хозяйка она очень даже неплохая.
— Я люблю сама готовить. Когда мы с мужем поженились, нам подарили поваренную книгу, и мы каждый день с ним пекли орехово-сметанный торт. Когда стали жутко поправляться, Саша сказал мне: «Если ты будешь и дальше так готовить, я с тобой разведусь». Сейчас не то что тортики, я и хлебушек не ем.
Стриженовы из тех пар, что любят, когда дом полон гостей. Это — фамильная традиция.
— Большие праздники мы обычно встречаем дома. Приходят друзья, каждая семья приносит какое-то блюдо. Еще идет соревнование среди хозяек: чье лучше. Однажды был смешной случай. Собрались мы на Новый год у нас дома, друзья пришли и Сашин папа тоже, Олег Александрович. Приглашенный Дед Мороз увидел всех известных людей, смутился, сел в сторонке тихонько, и мы сами бегали вокруг ёлки.
«Мужчина — это поступки»
Старшей дочери Стриженовых — Анастасии — скоро тридцать. Она училась сначала в Лондоне, потом в Нью-Йорке. В 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Вместе с супругом живет в Америке. Младшей — Александре — скоро восемнадцать. Она занималась художественной гимнастикой у Ирины Винер, обучалась танцам в балете «Тодес», снялась в фильмах, в том числе и у отца — в картинах «Любовь-морковь» и «Юленька».
— Александру Стриженову завидуют столько мужчин: его жена — одна из самых красивых женщин в стране!
— И правильно, что завидуют, потому что у меня замечательный характер. Однако… вспоминается Наполеон, которому говорили: «Ну, у вас жена такая прекрасная, зачем вам другие женщины?», и он на это отвечал: «Допустим, вы любите гречневую кашу. Но если вам давать ее каждый день, то в какой-то момент захочется чего-то другого». Саше, конечно, приятно, что мне дарят цветы, говорят комплименты. Он умеет радоваться моим успехам. Но вообще я скажу, нам повезло обоюдно. Для женщины ведь очень важно, кто будет твоим первым мужчиной. Потом всю жизнь она перекладывает эти отношения на остальных людей.
— А что для вас мужчина в первую очередь?
— Это голос, руки и поступки.
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