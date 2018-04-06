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В Черкесске в Год благоустройства посадили более 200 деревьев
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В Черкесске в Год благоустройства посадили более 200 деревьев 

ТАСС 27 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
ЧЕРКЕССК, 6 апреля. /ТАСС/. Более 200 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев высадили в Покровском парке столицы Карачаево-Черкесии в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий. Акция, инициированная депутатами гордумы, прошла при поддержке мэра Черкесска Руслана Тамбиева, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии.
"Задача каждого из нас — беречь и приумножать красоту места, в котором мы живем. Все жители Черкесска должны делать так, чтобы любимый город с каждым годом становился лучше, зеленее, комфортнее для жизни… Главное, заботиться о его благоустройстве не только для себя, но и для будущих поколений", — приводятся в сообщении слова Тамбиева.
Участники экологической акции — сотрудники мэрии, представители общественных организаций, духовенства, волонтеры и горожане — высадили в парке рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы саженцы березы клена, ясеня, березы, рябины, сосны обыкновенной и сумахи.
Настоятель храма, протоиерей Александр Нартов отметил, «что в святой для всех православных верующих день — Страстную пятницу — можно и нужно совершать добрые дела», к которым священнослужитель отнес и посадку деревьев.
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