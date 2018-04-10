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Пользователи «Активного гражданина» смогут выбрать лучшего терапевта, педиатра и медсестру Москвы
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Пользователи «Активного гражданина» смогут выбрать лучшего терапевта, педиатра и медсестру Москвы 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Фото: Администрация поселения Десеновское
В системе электронных референдумов «Активный гражданин» стартует серия голосований за лучшего терапевта, врача общей практики, педиатра и медсестру Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«Проект «Активный гражданин» совместно с департаментом здравоохранения открывает серию ежегодных голосований, в которых жители всех столичных округов могут оценить работу участковых врачей и медсестер. Уже сейчас в проекте можно оценить профессионализм участковых терапевтов или врачей общей практики, затем откроется голосование за лучших участковых педиатров столицы и завершит конкурс голосование за лучших участковых детских медицинских сестер», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пользователи могут отметить работу своего районного врача, поставив ему за работу балл по шкале от 10 («отлично») до одного («очень плохо»). Затем подсчитывается средний балл для каждого, причем для врачей взрослой поликлиники необходимо минимум 70 голосов, а для медработников детских поликлиник — минимум 40. 10 участников конкурса, набравших наивысший средний балл, становятся победителями, пояснили в пресс-службе.
В Депздраве отметили, что в конкурсе могут принять участие все участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, участковые врачи-педиатры и участковые медицинские сестры детских поликлиник, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, которые вели прием пациентов в 2017 г. не меньше трех месяцев.
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