С револьвером и флагом Гондураса: фигурант дела о поджоге Томинского ГОКа объяснил свой мотив

4 апреля в Сосновском районном суде начался судебный процесс по уголовному делу о поджоге строительной площадки Томинского горно-обогатительного комбината. Оба обвиняемых — Евгений Медведев и Гамиль Асатуллин — вели себя сдержанно, а вот группа поддержки последнего всячески демонстрировала своё неудовольствие происходящим, передаёт из суда спецкор 74.ru.

На заседание прибыли два десятка активистов движения «СтопГОК». В руках некоторых из них были флажки с надписью «Свободу Гамилю». Общественники поддерживают только Асатуллина, так как разделяют версию защиты о том, второй фигурант Евгений Медведев — это провокатор от правоохранительных органов «Русской медной компании» , чьим проектом является Томинский ГОК.

На входе в суд активистов движения «Стоп ГОК» тщательно досматривали

Судья констатировал большое число слушателей и подробно зачитал правила поведения во время заседания, предупредив об ответственности за нарушение порядка.

— Я не допущу агитаций и выкриков с мест. Понимаю вас, а вы должны понимать, что существует регламент, — подчеркнул судья.

Общественники поддерживают только одного подсудимого, второго считают провокатором

После этого приступили к установлению личности подсудимых. Гамилю Асатуллину 45 лет, образование высшее, живёт в Челябинске с женой и двумя детьми 13 и 17 лет. Из-за задержания и ареста сейчас не работает. Евгению Медведеву 35, у него средне-специальное образование. Он также женат и воспитывает двоих детей шести и 13 лет, живёт в Коркино . На протяжении всего следствия находился под подпиской о невыезде, поэтому продолжает работать в своём ИП.

Асатуллин тщательно подготовился к заседанию — заявил ходатайства и развернуто объяснил свою позицию

Из обвинительного заключения, оглашённого представителем прокуратуры , стали известны любопытные детали произошедшего. По версии следствия, именно Асатуллин в августе прошлого года задумал совершить демонстративную акцию и поджечь площадку ГОКа. Он поделился своими планами с Медведевым, который поддержал замысел.

— Желая противопоставить себя обществу, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, — зачитала оценку действий подсудимых гособвинитель.

Евгений Медведев (стоит) дважды прослушал суть обвинения, но позицию по нему высказать затруднился

Асатуллин и Медведев на садовом участке в Челябинске подготовили пять бутылок с зажигательной смесью. В день противозаконной акции первый собрал сумку, в которую помимо перчаток, ножа, лопаты, положил флаг Республики Гондурас и газовый револьвер. Также он прихватил доски с вбитыми гвоздями, которые планировал бросить на дороге, чтобы проколоть колёса машин в случае преследования. Экипировавшись, он встретился с Медведевым, соучастники на такси доехали до ближайшей деревни и отправились пешком к забору будущего ГОКа.

Потерпевшую сторону представлял юрист Главного управления лесами Челябинской области

Сначала они растянули на «егозе», окружающей стройплощадку, самодельные баннеры. На кусках материи было написано обращение к руководству горно-обогатительного комбината: «Вы все здесь умрёте!», «Отдайте деньги, … (нецензурная брань. — Прим. авт.)». После этого Асатуллин и Медведев отправились вдоль забора к тому месту, где были складированы деревья — три тысячи кубометров берёз и осин, которые спилили при расчистке участка под ГОК. Их следствие оценило в 950 тысяч рублей. Там активисты подожгли коктейли Молотова и забросили на штабеля древесины.

— В это время они были замечены сотрудниками полиции и СОБР, которые обеспечивали охрану общественного порядка на территории ГОКа, — продолжила гособвинитель, не уточнив, была ли это спланированная засада.

Такой импровизированный баннер Асатуллин и Медведев растянули на «егозе» забора ГОКа

Медведев и Асатуллин бросились бежать, причём последний выстрелил в полицейских из газового оружия. Его задержали первым. Медведеву удалось тогда сбежать, но через несколько дней разыскали и его.

Асатуллин почти полгода провёл в следственном изоляторе , в феврале активиста отпустили под домашний арест. Его сообщник всё это время находится под подпиской о невыезде. Обоим предстоит отвечать в суде за хулиганство группой лиц (часть 2 статьи 213) и попытку уничтожения имущества путём поджога (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ). Им может грозить до семи лет колонии.

Активисты «Стоп ГОКа» не скупятся на внешнюю атрибутику

В суде Медведев заявил, что вину признаёт частично, но пояснить, в чём именно, не смог. Заявил, что будет готов озвучить в конце процесса. В ответ на это активист движения «СтопГОК», сидевший на первом ряду, открыто усмехнулся. Судья сделал замечание общественнику, попросив оставить эмоции при себе и пригрозив удалением из зала.

Когда слово дали Асатуллину, он развёрнуто объяснил — не отрицает сам поступок, но считает, что в нём нет уголовного преступления, а лишь административное правонарушение.

— Что касается статьи 213, в моих действиях отсутствовал умысел. Я действовал из неприязни по отношению к руководству иностранной компании, которая ведёт себя развязно на нашей земле, охранники которой позволяют себе избивать людей, не допускают на [публичные] слушания. Помимо этого данная территория не является общественным местом, она не является строительной площадкой и сотрудники полиции, которые выходили (говорит неразборчиво — Прим. автора), не занимались охраной общественного порядка, что доказывается материалами уголовного дела, — выступил Гамиль Асатуллин. — Помимо этого, я не признаю статью 167, поскольку она предполагает наличие значительного ущерба. Значительного ущерба не было. И сумма никакими документами не определяется, в том числе она не была определена в этом деле. Я считаю, что в моих действиях есть только состав административного правонарушения предусмотренного статьёй 7.17 КоАП Российской Федерации (уничтожение или повреждение чужого имущества, влечёт наложение административного штрафа в размере от трёхсот до пятисот рублей. — Прим. ред.).

Адвокат Андрей Лепёхин (слева) считает, что уголовное дело — попытка дискредитировать общественное движение

— Возбуждение уголовного дела защита связывает с тем, что правоохранительные органы пытаются опорочить движение, в котором состоит мой подзащитный, движение «Стоп ГОК», — добавил адвокат Асатуллина Андрей Лепёхин. — Пытаются выставить их преступниками и, в частности, экстремистами. Именно поэтому инициаторами возбуждения дела, инициаторами задержания моего подзащитного являлся отдел по борьбе с экстремизмом.

Гамиль Асатуллин заявил сразу несколько ходатайств: рассмотреть вопрос об освобождении его из-под домашнего ареста (мера истекает 11 апреля), запросить в Гидрометцентре прогноз погоды в день поджога ГОКа, чтобы доказать, что было дождливо, и огонь разгореться не мог. А также получить детализацию звонков по телефону младшего сына Медведева.

В перерывах активисты прикидывали, сколько это в грузовиках — три тысячи кубометров леса

— Всякий раз после разговора со мной Медведев совершал звонок по телефонному номеру Екатеринбурга , где находится офис «Русской медной компании», — объяснил Асатуллин, намеревающийся доказать провокацию.

Во время обсуждения вопроса о мере пресечения все стороны высказали мнение о том, что возможно выпустить Гамиля Асатуллина под подписку о невыезде. И только гособвинитель настаивала на продлении домашнего ареста.

Судье пришлось пресекать откровенные насмешки слушателей над подсудимым Медведевым

— Они всё делают для того, чтобы народное возмущение [поднялось] до краёв, — возмущалась в перерыве одна из активисток «Стоп ГОК».

Изучив все обстоятельства, судья не нашёл оснований для изменения меры пресечения и продлил домашний арест до 19 августа. Решение по остальным ходатайствам Асатуллина будет принято на следующем заседании.

Ожидается, что судебный процесс займёт не один месяц

Уголовное дело о поджоге строительной площадки Томинского горно-обогатительного комбината передали в суд в середине марта.