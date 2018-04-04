«Успешного предпринимателя видно сразу» — Роман Постников на FinTech Russia об ИИ в кредитовании бизнеса

Генеральный директор oneFactor Роман Постников рассказал о том, как можно применять возможности искусственного интеллекта в кредитовании малого и среднего бизнеса.

За запись презентаций благодарим нашего партнера — компанию Penxy.

Rusbase выражает благодарность партнерам FinTech Russia: Ассоциации ФинТех, компании Эвотор и «Абсолют страхование».

Презентация с выступления Романа:

Все материалы с конференции доступны по тегу.

После выступления спикер ответил на вопросы слушателей. «Народное интервью» и интерактив со спикерами FinTech Russia стали возможны благодаря нашему партнеру — компании WhenSpeak.

Как получить доступ к вашему сервису для оценки контрагентов? Мы не банк.

Очень просто. У нас есть API. В API запрашиваете определенные идентификаторы — ИНН, адреса точек оказания услуг, идентификаторы лиц, принимающих решения — и все. Дальше меньше чем за секунду происходит оценка. Это если с технической точки зрения.

Бизнес может быть представлен множеством юридических лиц. Как работают ваши методики в этом случае?

Франчайзи очень много используют вот эту модель роста. В этом случае мы получаем набор идентификаторов в виде списка ИНН и адресов точек оказания услуг.

Как вы могли убедиться, мы ориентируемся не на формальные признаки, например, юридическую структуру, а на места, где происходит взаимодействие торгово-сервисного предприятия с клиентом. В общем-то алгоритму все равно, как вы структурировали владение, у вас четыре соучредителя, есть кольцевая структура или нет. Я знаю, что очень многие банки не любят кольцевые структуры владения, они находят в них определенные риски. Но эту часть оценки мы даже не пытаемся в модель поставить, потому что мы оцениваем, растет бизнес или не растет, хороший предприниматель или плохой, есть у него трек-рекорд или нет.

Клиенты, которые голосуют кошельком, как они голосуют — они все больше тратят или попробовали, им не понравилось и они переключились на другого? Вот и все, это очень простые вещи.

Вопрос по поводу трат. Когда клиент приходит в какую-то точку, вы что отслеживаете — исключительно оплату кредитными картами или также смотрите нал, переводы Сбербанк-онлайн?

Нет, переводов мы не видим. Слава богу, мы знаем, что не очень большую часть занимает этот кусочек рынка платежей в России . По кэшу мы работаем с оператором фискальных данных, поэтому здесь все предельно ясно.

Почему вы говорите только о малом и среднем бизнесе? [Технология] неприменима к крупному бизнесу? И по каким причинам, если так?

Применима. По крупному бизнесу просто несколько другая, сложная структура взаимодействия. У нас есть несколько пилотов. Я надеюсь, что уже в следующем году мы вам расскажем несколько примеров того, как мы можем, по сути, автоматизировать часть процесса принятия решений в развитии — вот ключевое слово — крупного предприятия в случае, когда банк кредитует его. То есть это когда сервис говорит, что делать для того, чтобы риски на выданный кредит были минимальны.

Мы активно работаем над этим направлением. Просто видите, оно немножко другое, потому что здесь мы не хотим, чтобы наш сервис участвовал в развитии бизнеса. Мы считаем, что (нужно способствовать) максимально быстрой выдаче кредита, чтобы стимулировать развитие. Бизнесом пусть занимается сам бизнес. В крупном бизнесе важнее помочь развивать бизнес. И эта задача сложнее.

Речь о клиенте КИБ. Говорим о группе компаний и даже холдинге. Лимит устанавливается также на группу. Как понять суммарный лимит? Как рассчитать его, учитывая аффилированность?

Давайте поясню. То, что мы сделали, не избавляет от необходимости выполнения процедур расчета кредитного лимита в соответствии в том числе с пониманием корпоративной структуры. То, что мы сделали, позволяет делать предодобренное предложение для любого малого и среднего предприятия.

Мы видим, как это сейчас используют банки. Если у него очень сложная корпоративная структура, например, холдинговая, то они из цикла предодобрения эти юрлица вынимают. Но их доля крайне невелика. Потому что по ним — вы правы — так уж устроены отдельные финмодели, финмодели довольно сложные. И вы правы, лимиты рассчитываются, как правило, на структуру аффилированных лиц по отдельности.

Делали ли ретроспективный анализ точности прогнозов по банкротству компаний?

Конечно. Вот последний слайд, который я показывал, это был прямо реальный корпоративный портфель, там были реальные цифры.

Как это считалось? Брался портфель, по которому есть факты — банкрот / не банкрот. По нему применялся алгоритм машинного обучения, и он показывал результат. Там было две категории: если он использует только внешние данные и внешние плюс внутренние данные.

Как вы связали телеком и ОФД (оператор фискальных данных)? Как в этой связке выглядят пользователи корпоративных сим-карт?

Первое. Я сказал, что мы полтора года работали над технологией связки анонимных данных. С помощью нее мы как раз и связали. Потому что и телеком-данные, и фискальные данные являются данными специального регулирования. Первые данные подпадают под действие закона о тайне связи. То есть невозможно раскрытие информации о том, где находился конкретный мобильный телефон. Фискальные данные — это фискальная тайна. Поэтому довольно долго разрабатывали платформу, решения и алгоритмы, которые позволяют эти данные в анонимном агрегированном виде объединять.

Второе — это корпоративные пользователи. Ну послушайте, вообще без разницы, у вас корпоративный телефон или нет. Знаете, почему? Потому что, когда сим-карта стоит у вас в телефоне, она ведет себя там абсолютно одинаково — личная это сим-карта или корпоративная.

А как вы оцениваете стартапы?

Стартапы? Там есть оценка лица, принимающего решения. Стартапы мы оценивали по трек-рекорду тех лиц, которые участвовали в предыдущих попытках развивать тот или иной вид бизнеса. Потому что насколько человек успешный предприниматель — это достаточно хорошо видно. Даже если у него сегодня что-то не получается, все равно это — определенный психотип, это определенная модель взаимоотношений в бизнесе и обществе, это видно при риск-оценке лиц, принимающих решения. Чем и является на самом деле оценка физлиц.