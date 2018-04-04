Чем Запад вызывает такую враждебность у Путина?

John T Атака в Солсбери была невероятно зловещей, ибо по всей видимости это была проверка определенных условий для проведения более масштабной атаки. 1) Насколько легко ввезти в страну составные элементы «Новичка»? Можно ли сделать его на месте? 2) Будет ли он опознан как отравляющее вещество, и обвинят ли Россию? 3) Поймают ли убийцу? 4) Сплотятся ли вокруг Британии союзники? Нельзя недооценивать способности российского государства. Я опасаюсь новой атаки на гражданское население с использованием вещества типа «Новичок», которая будет проведена точно так, как описано здесь. Во всем обвинят исламистов, чтобы настроить нас против мусульман, отказаться от открытого общества и создать такое, которое будет симпатизировать путинской разновидности авторитаризма. Заговор? Надеюсь, что нет, но ожидать от них такого можно вполне. Мы вместе с НАТО должны быть готовы дать ответ на такие действия, и это должен быть чертовски суровый и жесткий ответ.

Richard James Россия не хочет начинать войну с Западом и вполне довольна своими ограниченными действиями в Сирии и возле своих границ. Она хочет сохранить влияние и «защитить» русское население, оказавшееся за рубежом после распада Советского Союза. Сегодня модно представлять Путина в образе какого-то злодея из бондианы, и автор статьи прекрасно справился со своей задачей. Молодец, Роджер. Читателям это понравится. Но если серьезно, опыт последних десятилетий показывает, что нам нужна Россия, а России нужна Европа для совместной защиты от явных и серьезных угроз, которые исходят с Ближнего Востока, из Северной Африки и из Китая

Noel Clarke Чем Запад вызывает такую враждебность у Путина? Он мешает его усилиям по возрождению Советского Союза в его прежних географических границах? Но Россия и так самая большая страна в мире, и неужели ей так нужны эти буферные зоны, что она захватывает Крым и посягает на восток Украины ? Ведь современная война ведется не танковыми армадами и массированными ударами артиллерии, а нервно-паралитическими газами и бактериологическим оружием. У Путина мышление из 19-го века. Он хочет построить националистическую империю по образу и подобию той эпохи, но свои войны намерен вести оружием 21-го века. Пожалуй, единственный человек на Западе, способный урезонить и вразумить его, это Меркель.

James Меня озадачило ваше выражение «чумной вирус», сэр. Если вы имели в виду бубонную чуму, то ее вызывает бактерия Yersinia pestis.

John T Да, небольшая ошибка, которая не умаляет смысл и ценность статьи.

John T Да, я думаю, что именно так они и поступят. Нанесут удар по гражданскому населению через водопровод или каким-то иным способом, а потом свалят все на исламистов, которые с готовностью с ними согласятся. Тем самым, они смогут отрицать свою причастность. Цель состоит в том, чтобы ослабить общество и разделить его на мусульман и немусульман. Как-то так.

Ed Они уже разделены, просто выгляните в окно. Ислам подразумевает подчинение и покорность, и это определенно не подчинение парламенту, демократии и нормам гражданского права.

John T Большинство мусульман в нашей стране прекрасно ладят между собой. Это не устраивает Путина.

Appeasementisfatal Пожалуйста, Роджер, не изобретайте страхи перед будущими войнами. Хватит нам этих фобий и фобов, живущих среди нас. Это как болезнь, которая распространилась подобно эпидемии за два года. Министерство здравоохранения уже испытывает огромную нагрузку.

Avicenna Путин знает, что крестьянская экономика рушится, гонка вооружений России не по карману, а Путин пытается захватывать чужие земли, чтобы казаться сильным. Санкции разрушают Россию, и оттуда бегут интеллигенция и деньги. Крестьяне терпят Путина, как они терпели самых худших своих царей. Но они взбунтуются.

John Pocock Народ (не крестьяне) проголосовал за президента Путина, потому что ему нужен сильный лидер, способный защитить Россию от натовских угроз. Российскому народу не нужен очередной Горбачев, Ельцин и даже Навальный. Санкции не оказывают нужного воздействия на простых россиян, как бы вам этого ни хотелось. «Крестьянская экономика» (что бы это ни значило) вовсе не разрушается.

Michael Jones России нет нужды запираться, чтобы казаться сильной. Это очевидно, если посмотреть на реакцию россиян, которых спрашивали на улицах Москвы после атаки в Солсбери. Они считают, что Кремль ответил сильно, а Запад всегда и во всем винит Россию.

Rafaista Россия слабая. Единственный ее враг — это она сама. Им досадно от того, что они не сумели построить либеральное плюралистическое общество. Миру надо игнорировать их и их геополитику. Они недостаточно богаты, чтобы навредить кому-то.

Keith Thomas Некоторые страны применяют химическое оружие, потому что оно (относительно) дешево?

smc Сначала в Сирии, а теперь в Британии Россия ищет дыры в нашей оборонной стратегии. Запад не станет попустительствовать химическим, биологическим и ядерным нападениям, но у него нет надежных средств сдерживания химической и биологической атаки. Я бы приравнял химическое и биологическое нападение к ядерному и уничтожил Кремль.

Elliot Davidson Спасибо, отличная статья. Российская угроза реальная и разнообразная.