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Вызовы и ограничения цифровой среды — о чем говорил Алексей Благирев на FinTech Russia
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Вызовы и ограничения цифровой среды — о чем говорил Алексей Благирев на FinTech Russia 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Управляющий директор фонда «ВЭБ Инновации» Алексей Благирев рассказал о цифровой трансформации общества и бизнеса и основных проблемах цифровой среды.
За запись презентаций благодарим нашего партнера — компанию Penxy.
Rusbase выражает благодарность партнерам FinTech Russia: Ассоциации ФинТех, компании Эвотор и «Абсолют страхование».
Презентация с выступления Алексея:
Все материалы с конференции доступны по тегу.
В конце выступления спикер ответил на вопросы слушателей. Ответы появятся здесь.
«Народное интервью» и интерактив со спикерами FinTech Russia стали возможны благодаря нашему партнеру — компании WhenSpeak.
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