Вызовы и ограничения цифровой среды — о чем говорил Алексей Благирев на FinTech Russia

Управляющий директор фонда «ВЭБ Инновации» Алексей Благирев рассказал о цифровой трансформации общества и бизнеса и основных проблемах цифровой среды. За запись презентаций благодарим нашего партнера — компанию Penxy. Rusbase выражает благодарность партнерам FinTech Russia: Ассоциации ФинТех, компании Эвотор и «Абсолют страхование». Презентация с выступления Алексея: Все материалы с конференции доступны по тегу. В конце выступления спикер ответил на вопросы слушателей. Ответы появятся здесь. «Народное интервью» и интерактив со спикерами FinTech Russia стали возможны благодаря нашему партнеру — компании WhenSpeak.