Химпредприятие Воскресенского района направило два проекта на премию «Наше Подмосковье»

Коллектив АО «Воскресенские минеральные удобрения» направил первые два проекта на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» — «Мы возвращаем воду к жизни» (номинация «Экология») и «Живая среда» (номинация «Гражданская инициатива»), говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Первый проект — плод труда коллектива цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (НиОПСВ). Его цель — повышение информирования жителей Московской области о процессе очистки сточных вод, а также воспитание привычки бережного отношения к источнику жизни — воде. Цех НиОПСВ признан одним из лучших в регионе очистным сооружением. Здесь ведется механическая и биологическая очистка сточных вод сразу двух муниципалитетов — Воскресенского района и Егорьевска », — говорится в сообщении.

Помимо основной своей деятельности, связанной с очисткой воды, коллектив цеха ведет большую научно-просветительскую работу. За годы существования проекта «Мы возвращаем воду к жизни» более двух тысяч человек стали гостями цеха. Большинство из них — это учащиеся образовательных учреждений Воскресенского и соседних районов, а также Москвы

«Многие из тех, кто был участником открытых уроков, позднее, будучи уже студентами профильных вузов, проходили в цехе практику, под руководством его специалистов писали курсовые и дипломные работы, а затем трудоустроились на химкомбинат. Научное направление деятельности сотрудников цеха НиОПСВ отражено в постоянном участии в научно-практических конференциях, публикациях в научных сборниках», — уточняется в сообщении.

Второй проект «Живая среда», реализуемый пресс-службой «ВМУ» совместно с отделом экологического надзора предприятия, рассказывает о необходимости заботы об экологическом благополучии города и района на примере природоохранной деятельности воскресенского химкомбината. «Живая среда» — это видеотрилогия, каждая из которой представляет собой отдельные серии, разбитые по темам: вода, воздух и почва.

Проект дает ответ на такие вопросы, как роль природных ресурсов для предприятия, осуществление процесса контроля их состояния, использование в производстве и принятие мер экологической безопасности, а также на многие другие. Авторы проекта уверены, что, познакомившись с природоохранной деятельностью АО «Воскресенские минеральные удобрения», жители Подмосковья смогут более объективно сформировать свое представление об экологии района и оценить масштабы работ по заботе о ней.

«Наши коллеги из года в год с удовольствием участвуют в таком престижном региональном конкурсе, как «Наше Подмосковье». За пять лет коллектив химкомбината представил более десяти ярких, интересных проектов, которые нашли свое признание на уровне губернатора. В этом году, следуя традиции, мы вновь направим заявки на конкурс. Всего их будет пять», — отметила заместитель генерального директора предприятия по связям с общественностью Ирина Филатова

Она добавила, что к двум уже направленным проектам «Мы возвращаем воду к жизни» и «Живая среда» будут добавлены еще три: «Город молодых» и «Арт-химики», авторами которых стали молодые заводские активисты. Кроме того, будет направлен проект совета ветеранов «Старики-разбойники».

«От души желаем участникам конкурса «Наше Подмосковье — 2018» успехов в дальнейшей реализации социальных инициатив», — заключила Филатова.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет реализации премии в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек, 10 тысяч стали лауреатами и получили денежные премии до 500 тысяч рублей.