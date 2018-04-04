В некоторых курских школах завышались цены на продукты для учащихся

По итогам прокурорской проверки все нарушения были устранены, а виновные привлечены к ответственности

Прокуратура г. Курска проверила цены на продукты питания, которые продаются в образовательных учреждениях. В результате было установлено, что организация, оказывающая услуги питания в ряде школ города, завышает цены на свою продукцию.

По итогам проверки прокурор внес в адрес руководства организации представление с требованием устранить нарушения. В результате цены были приведены в соответствие с действующим законодательством. Главный бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

В отношении должностного лица, в обязанности которого входило определение стоимости продуктов питания для школьников, было возбуждено административное дело.

Кроме того, комитет по тарифам и ценам привлек управляющего директора коммерческой организации к административной ответственности в виде предупреждения.