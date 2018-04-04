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Задержан поджигатель мусорных контейнеров в районе Аэропорт
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Задержан поджигатель мусорных контейнеров в районе Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Им оказался житель Центрального административного округа. Об этом в ходе очередного субботнего обхода территории рассказал глава управы района Аэропорт Сергей Овчинников.
— Субботний обход территории начался во дворе дома 74, корп. 4 по Ленинградскому проспекту, где было пожжено сразу несколько контейнеров, а также пострадала крыша контейнерной площадки. Сергей Овчинников дал поручение восстановить испорченное оборудование, — поделился представитель управы.
Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. Принять в них участие может любой желающий. (мю)
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