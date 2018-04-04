Титан госзакупок

ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада». В последние годы появилось немало особо удачливых компаний, которые загадочным образом выигрывают щедрые аукционы в системе государственных закупок. В области юриспруденции подобным везунчиком можно без преувеличения назвать ЮК «Хренов и партнеры», владельцем которой является известный юрист Александр Хренов . Legal.Report удалось обнаружить минимум четыре контракта на оказание юридических услуг в судебных инстанциях, где стоимость присутствия адвокатов и юристов только на одном судебном заседании оценивается в миллионы рублей. Причем во всех этих случаях заказчиками выступают дочерние предприятия ПАО «Россети»

Миллион за проигрыш

Принимать участие в госзакупках юристы «Хренов и партнеры» начали в январе 2013 года, а уже в августе выиграли два крупных заказа ОАО «Тюменьэнерго». Впрочем, это были не открытые электронные торги или конкурс, а закупка у единственного источника. Договор касался консультирования и представления интересов этой энергетической компании (в качестве третьей стороны) в арбитражных судах по искам ООО «Нижневартовский ГПК» и ООО «Белозёрный ГПК» (это газоперерабатывающие заводы СИБУРа ) к ОАО «ФСК ЕЭС» , якобы принуждавшей энергетиков к заключению договора оказания услуг по передаче электроэнергии. Каждый из исков был на сумму 26 млн руб. Восемь миллионов юридическая компания должна была получить за победу в арбитраже и кассационной инстанции и 10 млн руб. — если бы дело передали для оспаривания в Высший арбитражный суд. Однако дело с участием «Нижневартовского ГПК» было проиграно, и компании Александра Хренова, в соответствии с договором, досталось два миллиона рублей — по одному за каждую инстанцию. В деле с иском от «Белозерского ГПК» юридическая компания успела поучаствовать только на одном заседании при рассмотрении кассационной жалобы, которая была ими проиграна. Это плюс еще один миллион рублей.

Щедрые энергетики

В июне 2015 года «Хренов и партнеры» выиграли конкурс «МРСК Северо-Запада» на сумму 18,88 млн руб. На этот раз юристам предстояло «отбиваться» от конкурсного управляющего ОАО «Колэнергосбыт» по двум искам. Он требовал с МРСК около 255 млн руб. долга, и оспаривал ряд сделок. По одному делу в период действия соглашения с «Хреновым и партнерами» состоялось три заседания: дважды рассмотрение дела переносилось, а на третьем и вовсе было приостановлено. Второе дело потребовало от юристов больших усилий. С июня 2015 года по май 2016 года (это период оказания услуг) состоялось одно заседание в АС Архангельской области , 7 заседаний в 13-м арбитражном апелляционном суде, 6 заседаний в АС Северо-Западного округа и одно в Верховном суде РФ . То есть всего 16 заседаний за участие в которых юристы получили 18,88 млн руб. — по 1 млн 180 тыс. руб. за заседание.

Конкурс на ведение еще одного выгодного дела «Юков и партнеры» выиграли в феврале 2016 года. «Межрегионсоюзэнерго», выступавший в интересах ОАО «Вологодская сбытовая компания», требовал с «МРСК Северо-Запада» около 641 млн руб. Юристы должны были представлять МРСК в кассационной инстанции в Арбитражном суде Северо-Западного округа. Сумма договора с юрфирмой составляла 30 млн руб. В итоге «Хренов и партнеры» выиграли кассацию. Дело было возвращено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области , который спустя год снизил сумму требований с 641 млн руб. до 9,5 млн руб.

В декабре 2016 года юридическая компания выиграла еще один конкурс «МРСК Северо-Запада» на представление ее интересов в суде по иску ПАО «Архангельская сбытовая компания» к Агентству по тарифам и ценам Архангельской области. Сбытовики пытались оспорить постановления агентства и тарифы на передачу электроэнергии, установленные региональным правительством. В качестве третьего лица в деле выступал филиал «МРСК Северо-Запада» — «Архэнерго». Еще в октябре 2016 года Архангельский областной суд отказал истцу в его рассмотрении. «Хренова и партнеров» пригласили для ведения дела в апелляционной и кассационной инстанциях. Сумма контракта — 30 млн руб. Контракт был подписан 17 января 2017 года, а оплачен в сумме 15 млн руб. уже 21 марта 2017 года. Дело в том, что 2 марта дело было обжаловано в Верховном суде, но решение первой инстанции было оставлено без изменения. 15 млн руб. за одно судебное заседание — очень хороший результат.

Компания Хренова ведет сейчас еще одно судебное разбирательство «МРСК Северо-Запада», пытаясь признать банкротом Архангельскую сбытовую компанию. Стоимость контракта — 15 млн руб. Тендер МРСК «Хренов и партнеры» выиграли 12 января этого года, и пока состоялось только одно заседание уже в кассационной инстанции, где юристы компании проиграли.

Административный ресурс

Находить и сохранять столь щедрых клиентов — это умение и заслуга Александра Хренова. Эксперты авторитетного международного рейтинга Legal 500 три года назад охарактеризовали его как юриста, «способного найти творческий подход к самым сложным делам». Видимо, не только к делам, но и к «нужным» сотрудникам крупных компаний. Крупнейших клиентов ему удалось сохранить даже во время «развода» со своим главным теперь уже бывшим партнером — Андреем Юковым. В 2012 году партнеры разделили бизнес, и вместо ЮК «Юков, Хренов и партнеры» появилось две компании — «Юков и партнеры» и «Хренов и партнеры». Вместе с Юковым ушли 8 адвокатов и 11 юристов, а у Хренова осталось 5 партнеров, 19 адвокатов и 18 юристов. «Мы не смогли договориться по вопросам дальнейшего развития коллегии адвокатов. В частности, моя финансовая стратегия не была воспринята партнерами, при этом мы с Ивановым (один из управляющих партнеров — прим. Legal.Report) приносили фирме около 60% выручки, — говорил Андрей Юков о причинах ухода в одном из интервью. — Мы решили, что разумнее будет создать новую компанию, чем пробивать в существующей нашей идеи». Можно ли считать совпадением или нет, но после раздела бизнеса «Хренов и партнеры» начали пробовать себя в системе госзакупок.

Андрей Юков и Александр Хренов работали вместе с 1996 года. Сначала в обычной «номерной» юридической консультации, а после того, как в 2002 году вышел закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, учредили собственную коллегию адвокатов, в которой проработали вместе с 2003 по 2012 год. Многие связывали успех партнеров с отцом Андрея. Его отец — Михаил Кузьмич Юков — бывший первый заместитель председателя Высшего арбитражного суда. В 2004 году Юков-старший ушел на заслуженный отдых, но связи и его репутация остались. И юридическая компания Юкова-младшего стала одной из крупнейших и известнейших в России в области корпоративного права. А вместе с ней получил известность и признание и Александр Хренов. Естественно, выросли и его гонорары, которые, к сожалению, сегодня в России зависят не только от числа успешных судебных процессов.