Взрослая дочь Кирилла Сафронова приняла участие в откровенной фотосессии

Дочь известного актера Кирилла Сафронова от первого брака Анастасия после развода родителей осталась жить с мамой в США . Там она начала развивать модельную карьеру и стала делать первые успехи в этом бизнесе.

Сейчас за микроблогом девушки наблюдает почти 40 тысяч человек. На днях Сафронова выложила в Сеть смелый снимок, на котором она позирует практически полностью обнаженной. На фото Анастасия демонстрирует стройную и подтянутую фигуру.

Поклонники пришли в восторг от фотографии и завалили Сафронову комплиментами в комментариях. «Прекрасный снимок», «Никак не могу перестать смотреть на тебя», «Такая красавица!», «Убийственно», «Вы прекрасны», «Отличная фигура», — пишут поклонники.

Отметим, что 22-летняя наследница актера совсем скоро выходит замуж. Осенью прошлого года она обручилась со своим избранником Стивеном — в скором времени пара сыграет свадьбу. Не так давно Кирилл Сафронов публиковал снимок с дочкой и ее будущим мужем — судя по всему, он полностью одобряет выбор жениха наследницы.

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