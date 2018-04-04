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Взрослая дочь Кирилла Сафронова приняла участие в откровенной фотосессии
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Взрослая дочь Кирилла Сафронова приняла участие в откровенной фотосессии 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дочь известного актера Кирилла Сафронова от первого брака Анастасия после развода родителей осталась жить с мамой в США. Там она начала развивать модельную карьеру и стала делать первые успехи в этом бизнесе.
Сейчас за микроблогом девушки наблюдает почти 40 тысяч человек. На днях Сафронова выложила в Сеть смелый снимок, на котором она позирует практически полностью обнаженной. На фото Анастасия демонстрирует стройную и подтянутую фигуру.
Поклонники пришли в восторг от фотографии и завалили Сафронову комплиментами в комментариях. «Прекрасный снимок», «Никак не могу перестать смотреть на тебя», «Такая красавица!», «Убийственно», «Вы прекрасны», «Отличная фигура», — пишут поклонники.
Отметим, что 22-летняя наследница актера совсем скоро выходит замуж. Осенью прошлого года она обручилась со своим избранником Стивеном — в скором времени пара сыграет свадьбу. Не так давно Кирилл Сафронов публиковал снимок с дочкой и ее будущим мужем — судя по всему, он полностью одобряет выбор жениха наследницы.
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