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Администрация Псковской области заключила договор с АО «СЗППК» на пригородные пассажирские перевозки на 2018-2020 годы
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Администрация Псковской области заключила договор с АО «СЗППК» на пригородные пассажирские перевозки на 2018-2020 годы 

Псковская губерния 1 час назад
3 апреля состоялось селекторное совещание в формате видеоконференции под руководством министра транспорта РФ Максима Соколова. Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, Псковскую область представляли замгубернатора Псковской области Александр Кузнецов и и.о. председателя комитета Игорь Сильченков. Псковские чиновники рассказали министру, что в целях организации пригородных железнодорожных перевозок на территории региона заключены договоры на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении с АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» на период 2018 — 2020 годы и с АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» на период 2018 года. Кроме того, Кузнецов и Сильченков доложили Соколову, что администрация области выполнила обязательства перед АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», по предоставлению субсидий на компенсацию потерь в доходах пригородных пассажирских компаний от государственного регулирования тарифов, в соответствии с условиями заключенных договоров в 2017 году. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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