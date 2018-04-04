Ещё
За костёр или шашлыки во дворе челябинцы получат штраф 5000 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За костёр или шашлыки во дворе челябинцы получат штраф 5000 рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Новые штрафы за нарушение правил благоустройства ввели депутаты Челябинска, минимальная сумма штрафа увеличилась в 5 раз по сравнению с прошлым годом, сообщили на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск».
Законодательная инициатива депутатов Годумы новая и направлена, прежде всего, на поддержание порядка и чистоты на улицах и во дворах. А минимальная сумма штрафа увеличена в пять раз для большей мотивации горожан.
« Штрафы в 5 тысяч рублей для физических лиц, 10 тысяч для юридических лиц и 20 тысяч — для должностных будут применяться при следующих правонарушениях, — перечисляет депутат гордумы Дмитрий Холод: —
— торговля в незаконных местах, после чего появляется грязь и мусор,
— сжигание на территории дворов листвы, организация костров, приготовление шашлыков.
Контроль будет осуществиться Управлением благоустройства г. Челябинска, в районах — это Администрации и сами жители, председатели КТОСов, представители общественных организаций. Но отрабатывать звонки и жалобы будут работники управления благоустройства, выезжая на место».
Депутат также является координатором проекта «Городская среда» и сообщил, что выбранные на голосовании территории, городские парки и скверы, начнут обновлять ближе к лету, в мае только завершаться конкурсы и будут определены подрядчики.
В Челябинске на реализацию проекта выделено 377 млн рублей, будут отремонтированы 8 парков и 141 двор.
АиФ: последние новости
УФАС прекратило дело о сговоре челябинских поставщиков протезов Как узнать, кто ваш районный депутат? Новая золотоизвлекательная фабрика даст Южному Уралу 600 рабочих мест
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда258
Япония заявила протест России150
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»85
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек104
Бориса Джонсона поймали на лжи о России247
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение