В Госдуме не поддержали отмену прямых выборов губернаторов

Законопроект, подразумевающий отказ от прямых выборов губернаторов в России , не нашёл отклика у депутатов. Несмотря на то что такой механизм связан с экономией средств региональных бюджетов на проведение выборов, в Госдуме считают — изменения в процедуре выборов глав субъектов Федерации станет шагом назад от демократических преобразований, достигнутых в России.

Депутаты в роли «выборщиков»

Идея нового законопроекта, автором которого выступил депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов , в следующем: отменить прямые выборы губернаторов, ограничив голосование за кандидатов в губернаторы лишь депутатами регионального парламента. Логика понятна: именно законодатели являются избранными представителями населения. Понятен и «экономический» аргумент — организация голосования всего населения региона требует в разы больше расходов, нежели голосование нескольких десятков депутатов.

Есть и аспект, касающийся кандидатов на пост главы региона. Ими могут быть только те, кто набрал от пяти до 10 процентов голосов законодателей муниципального уровня. Такую привязку к депутатам местного самоуправления идеологи изменений процедуры выборов губернаторов сочли излишней и решили развернуть вектор на самый верх — кандидатуры на губернаторскую должность должны вноситься Президентом России по согласованию с политическими партиями.

Поправки в законодательство РФ были внесены в Госдуму в октябре прошлого года, а 4 апреля были рассмотрены думским Комитетом по федеративному устройству и местному самоуправлению. Глава комитета Андрей Диденко , который так же как и Сергей Иванов является представителем фракции ЛДПР, отметил — позиция думских либерал-демократов остаётся неизменной: «Мы, как и прежде, считаем, что наделять полномочиями губернаторов должны региональные депутаты — из числа кандидатур, представленных Президентом России. Этот механизм функционировал с 2004 по 2012 год, и мы считаем, что функционировал успешно».

Ингушетия, Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Стоит вспомнить, что в некоторых субъектах Федерации сохранился механизм выборов губернатора путём голосования депутатов регионального заксобрания — по кандидатурам, представленным президентом. Так выбирают глав регионов на Северном Кавказе ( Дагестан Карачаево-Черкесия ), в Крыму , а также а автономных округах (Ханты-Мансийском, Ненецком и Ямало-Ненецком).

Экономия на свободах

Между тем Комитет Госдумы по федеративному устройству подготовил отрицательное заключение по данному законопроекту — оно было одобрено большинством голосов на заседании комитета 4 апреля. Представители всех фракций, кроме депутатов от ЛДПР, оказались едины во мнении — предложение Сергея Иванова станет скорее шагом к авторитаризму и шагом назад от тех демократических преобразований, которые удалось достичь в России.

Мы, как и прежде, считаем, что наделять полномочиями губернаторов должны региональные депутаты — из числа кандидатур, представленных Президентом России. Этот механизм функционировал с 2004 по 2012 год, и мы считаем, что функционировал успешно. Депутат от фракции КПРФ Денис Парфёнов отметил, что ни один из аргументов отмены прямых губернаторских выборов не имеет под собой веских оснований: «Во-первых, объём расходов зависит от организации процесса. А во вторых, если мы соглашаемся на отмену прямых выборов губернаторов, то логично идти дальше — к абсолютной монархии: первое лицо будет назначать всех и вся. Но вряд ли мы именно к этому стремимся, правда?»

Политологи говорят о том, что президентские выборы — 2018 показали — доверие к политическим партиям сегодня как минимум не растёт. Лучший результат среди тех кандидатов, которые напрямую себя ассоциировали с партией, показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — всего лишь шесть процентов от общего числа проголосовавших. По мнению экспертов, это низкий результат даже с учётом того, что победа Владимира Путина практически ни у кого не вызывала сомнений. «Это свидетельство очень низкого уровня доверия населения к политическим партиям — и это притом что последние 12 лет для них в стране были созданы фактически „тепличные“ условия», — считает политолог Ростислав Ищенко

В этом ещё один аргумент в пользу того, что идея выбирать губернаторов голосованием только депутатов региональных заксобраний, которые напрямую «привязаны» в партийной принадлежности, вряд ли будет положительно воспринята в обществе. «Нам большим трудом дались те свободы, которые сегодня есть в России. А отказ от прямых выборов губернаторов — это пусть частичное, но ограничение свобод граждан. И если сейчас такие инициативы выдвигаются, это говорит об опасной тенденции: власть в нашей стране кто-то видит авторитарной. Мы знаем, что отсутствие здоровой преемственности власти в КПСС привело к печальным последствиям. И воспроизводить такие неудачные практики нам явно не стоит», — убеждён депутат Денис Парфёнов.

Справка

Как выбирали губернаторов в России

1991-1996 — прямые выборы глав регионов проводились эпизодически, так как такой пост был установлен не во всех субъектах РФ. 1996 — 2004 — выборы губернаторов населением сохраняются, но устанавливается их периодичность — каждые четыре-пять лет. 2004-2012 год — предложения о назначении губернатора вносится в региональный парламент главой государства. При этом кандидаты на пост высшего должностного лица субъекта РФ предлагаются партией, победившей на региональных выборах. С 2012 по н. вр. — снова законодательно вводится возможность прямых выборов губернаторов. Главы субъектов выбираются на пять лет и не могут занимать должность более двух сроков подряд. Кандидаты могут выдвигаться не только от партий, но и самостоятельно — в этом случае им придётся собирать подписи жителей региона в свою поддержку.

Действует правило, что кандидат в губернаторы должен собрать не менее пяти процентов голосов депутатов муниципальных заксобраний и глав населённых пунктов.