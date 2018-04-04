Звезда «Офиса» дала интервью в полотенце из-за проблемы с платьем

Артистка объяснила, что перед началом телешоу у ее платья сломалась застежка-молния. Фишер подчеркнула, что решила не отказываться от интервью, поэтому завернулась в полотенце и вышла на публику.

«Мне одновременно и удобно, и неудобно. Я немного психую, что я на ток-шоу в полотенце. Но в физическом плане мне очень комфортно», — отметила она.

44-летняя Фишер наиболее известна по роли Пэм Бисли в сериале «Офис». Помимо этого она сыграла в фильмах «Статус Брэда» и «Слизняк», а также сериалах «Ты, я и конец света», «Клиент всегда мертв» и «Шоу 70-х».