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Звезда «Офиса» дала интервью в полотенце из-за проблемы с платьем
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Звезда «Офиса» дала интервью в полотенце из-за проблемы с платьем 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса Дженна Фишер выступила в телешоу Джимми Киммела, прикрывшись банным полотенцем. Видеозапись ее интервью опубликована на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.
Артистка объяснила, что перед началом телешоу у ее платья сломалась застежка-молния. Фишер подчеркнула, что решила не отказываться от интервью, поэтому завернулась в полотенце и вышла на публику.
«Мне одновременно и удобно, и неудобно. Я немного психую, что я на ток-шоу в полотенце. Но в физическом плане мне очень комфортно», — отметила она.
44-летняя Фишер наиболее известна по роли Пэм Бисли в сериале «Офис». Помимо этого она сыграла в фильмах «Статус Брэда» и «Слизняк», а также сериалах «Ты, я и конец света», «Клиент всегда мертв» и «Шоу 70-х».
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