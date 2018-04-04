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Алексей Шишов покинул должность главы Можги
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Алексей Шишов покинул должность главы Можги 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заявление об отставке чиновник уже написал. В соответствии частью 9 со статьи 29 Устава муниципального образования «Город Можга» полномочия главы города прекращаются досрочно с момента поступления в гордуму письменного заявления, пояснили в мэрии.
Справка «ФедералПресс»:
Алексей Шишов родился в 1968 году. Окончил Казанский государственный технический университет имени А. Н. Туполева. С 2004 по 2005 год занимал должность председателя совета депутатов Можги.
С 2005 по 2013 год — заместитель председателя городской думы;
С 2014 по 2015 — директор МУП «ЖКХ».
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