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14:00_Круглый стол: «Пенсионная дилемма: можно ли обойтись без повышения возраста выхода на заслуженный отдых»
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14:00_Круглый стол: «Пенсионная дилемма: можно ли обойтись без повышения возраста выхода на заслуженный отдых» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
УЧАСТНИКИ:
Валерий МАМАЕВ — геронтолог, научный сотрудник Института биохимической физики РАН
Юрий КАЗАКОВ — профессор психологии и социальных технологий РАНХ и ГС при Президенте РФ  Константин ДОБРОМЫСЛОВ — доцент кафедры мировой экономики, финансов и страхования Академии труда и социальных отношений, кандидат экономических наук
Людмила ПИСКУНОВА — заместитель Председателя Союза пенсионеров России, член Общественной палаты РФ
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ — генеральный директор Института региональных проблем, государственный советник 3 класса, кандидат политических наук
ВЕДУЩИЕ:
Михаил ПОМИДОРОВ
Армен МУРАДЯН — заместитель редактора отдела «Новостей» газеты «Вечерняя Москва
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