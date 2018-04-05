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Жители Можги устроили фейерверк после отставки главы города
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Жители Можги устроили фейерверк после отставки главы города 

ИА «Сусанин» 37 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. В Можге после отставки главы города Алексея Шишова прозвучал салют. В группе Можга сегодня в соцсети Вконтакте пользователи запустили онлайн-трансляцию фейерверка.
По просьбе самих жителей мероприятие организовала одна из компаний города.
«Этого ждали многие, начали поступать вопросы: Когда будет фейерверк. Друзья скинули ссылки, что люди фейерверк просят. У меня есть возможность покупать по оптовой цене, я батарею и купил», — рассказал журналисту «Сусанина» директор компании «Телефон плюс» Олег Власов.
Напомним, Алексей Шишов ушел в отставку 4 апреля.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, с 5 апреля временно обязанности главы исполняет первый заместитель главы администрации Можги по строительству и жилищно-коммунальной политике Константин Кодесников.
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