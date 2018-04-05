Жители Можги устроили фейерверк после отставки главы города

Можга. Удмуртия . В Можге после отставки главы города Алексея Шишова прозвучал салют. В группе Можга сегодня в соцсети Вконтакте пользователи запустили онлайн-трансляцию фейерверка.

По просьбе самих жителей мероприятие организовала одна из компаний города.

«Этого ждали многие, начали поступать вопросы: Когда будет фейерверк. Друзья скинули ссылки, что люди фейерверк просят. У меня есть возможность покупать по оптовой цене, я батарею и купил», — рассказал журналисту «Сусанина» директор компании «Телефон плюс» Олег Власов

Напомним, Алексей Шишов ушел в отставку 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, с 5 апреля временно обязанности главы исполняет первый заместитель главы администрации Можги по строительству и жилищно-коммунальной политике Константин Кодесников.