Роспатент представит национальную программу развития интеллектуальной собственности в мае

Роспатент в мае этого года представит для общественного обсуждения стратегический документ, который предлагается назвать национальной программой развития интеллектуальной собственности. Об этом в ходе пресс-конференции в преддверии международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев

«Стратегический документ для интеллектуальной собственности — это самое главное, что нужно сделать. Мы получили поручение подготовить этот документ для общественного обсуждения. Сейчас наша задача, чтобы стратегические наработки, которые есть в области интеллектуальной собственности, были обсуждены с представителями общественности, деловых кругов. Мы работаем сейчас с общественными организациями, деловыми кругами на предмет того, что именно нужно отразить в этом документе. Я предлагаю называть этот документ «Национальной программой развития интеллектуальной собственности» и как национальную программу действий его и позиционировать», — сказал Г. Ивлиев.