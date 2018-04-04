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Роспатент представит национальную программу развития интеллектуальной собственности в мае
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Роспатент представит национальную программу развития интеллектуальной собственности в мае 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Роспатент в мае этого года представит для общественного обсуждения стратегический документ, который предлагается назвать национальной программой развития интеллектуальной собственности. Об этом в ходе пресс-конференции в преддверии международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.
«Стратегический документ для интеллектуальной собственности — это самое главное, что нужно сделать. Мы получили поручение подготовить этот документ для общественного обсуждения. Сейчас наша задача, чтобы стратегические наработки, которые есть в области интеллектуальной собственности, были обсуждены с представителями общественности, деловых кругов. Мы работаем сейчас с общественными организациями, деловыми кругами на предмет того, что именно нужно отразить в этом документе. Я предлагаю называть этот документ «Национальной программой развития интеллектуальной собственности» и как национальную программу действий его и позиционировать», — сказал Г. Ивлиев.
Он добавил, что документ будет представлен Общественному совету министерства экономического развития в мае.
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