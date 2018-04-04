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Рабочие отремонтировали крышу навеса в парке Балашихи по жалобе в «Добродел»
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Рабочие отремонтировали крышу навеса в парке Балашихи по жалобе в «Добродел» 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Бригада рабочих отремонтировала крышу арки‐навеса при входе в парк на улице Заречной в Балашихе, которая частично оторвалась из‐за порыва ветра. Об этом сообщил заместитель главы администрации Балашихи Игорь Дьяков.
Накануне, 3 апреля, порывом ветра с крыши
арки-навеса
при входе в парк на улице Заречной частично оторвало кусок поликарбоната. Кровельный материал мог в любой момент упасть вниз. Благодаря нашим неравнодушным жителям, которые своевременно отправили жалобу в систему «Добродел», мы оперативно направили на место бригаду рабочих. Покрытие прочно закрепили кровельными саморезами
Игорь Дьяков.
Он добавил, что проблема была вызвана тем, что подрядчик изначально плохо закрепил конструкцию. В работах была задействована автовышка и плотник. В данный момент все недостатки на  арке-навесе
устранены.
Парк на улице Заречной представляет собой пешеходную зону вдоль реки Пехорки длиной около двух километров. Пешеходная зона — основное место отдыха горожан из микрорайона
Балашиха-2
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