Рабочие отремонтировали крышу навеса в парке Балашихи по жалобе в «Добродел»

Бригада рабочих отремонтировала крышу арки‐навеса при входе в парк на улице Заречной в Балашихе , которая частично оторвалась из‐за порыва ветра. Об этом сообщил заместитель главы администрации Балашихи Игорь Дьяков.

Накануне, 3 апреля, порывом ветра с крыши

арки-навеса

при входе в парк на улице Заречной частично оторвало кусок поликарбоната. Кровельный материал мог в любой момент упасть вниз. Благодаря нашим неравнодушным жителям, которые своевременно отправили жалобу в систему «Добродел», мы оперативно направили на место бригаду рабочих. Покрытие прочно закрепили кровельными саморезами

Он добавил, что проблема была вызвана тем, что подрядчик изначально плохо закрепил конструкцию. В работах была задействована автовышка и плотник. В данный момент все недостатки на арке-навесе

устранены.

Парк на улице Заречной представляет собой пешеходную зону вдоль реки Пехорки длиной около двух километров. Пешеходная зона — основное место отдыха горожан из микрорайона

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