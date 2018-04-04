В наследие грядущим поколениям

Фото из личного архива Нины БуланьковойВ наследие грядущим поколениям

У Нины БУЛАНЬКОВОЙ в эти месяцы работы особенно много. До 100-летия ВЛКСМ времени остаётся всё меньше, а ещё столько всего нужно успеть, чтобы юбилей запомнился. Она понимает: с неё как с председателя первичной организации комсомола спрос особый.

Прикосновение к герою

Ещё в детские годы Нина мечтала стать учителем. И не просто мечтала — упорно шла к своей мечте. И даже когда приходилось делать шаг в сторону, ей не изменяла.

Выпускницу Арзамасского пединститута по комсомольской путёвке направили старшей пионервожатой в школу № 4. Дружина носила имя Героя Советского Союза Зои Космодемьянской . И чтобы быть достойными этого имени, пионеры во главе со своим наставником стремились стать лучшими в Выксе во всех конкурсах, слётах, тимуровской работе, сборе металлолома и макулатуры. Но, пожалуй, самой запоминающейся, эмоционально сильной стала для них тогда поездка в Петрищево, где похоронена Зоя А какими интересными были походы по местам боевой славы!.. Свою лепту в работу с пионерами вносили и комсомольцы школы. Итогом её стало награждение Нины Буланьковой грамотами Центрального совета Всесоюзной пионерской организации и знаком ЦК ВЛКСМ «Лучший вожатый».

Важным этапом в её жизни стала работа секретарём в Выксунском горкоме ВЛКСМ. В 1976 году первым секретарём горкома был Александр Гришин — отличный комсомольский вожак. В то время комсомольское движение отличало трудовое соперничество. Горком брал шефство над создаваемыми детскими клубами, выступал организатором турниров «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Оперативные отряды молодёжи следили за порядком на улицах и в общественных местах. Было разработано шесть целевых программ, в их числе «Комсомол — детям» и «Строительство МЖК». Одной из главных стало возведение четвёртого трубного цеха на Выксунском металлургическом заводе , объявленное Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На неё приезжала молодёжь всего Советского Союза.

Нина Буланькова всегда была в числе лидеров. В её архив добавились почётные грамоты, значок ЦК ВЛКСМ «За активную работу», на вечное хранение — комсомольский билет. А биография продолжала строиться по комсомольской линии. И следующим пунктом стало назначение её заведующей отделом культуры Выксунского горисполкома.

— В то время особой заслугой считалось, чтобы во всех праздничных театрализованных представлениях участвовали все творческие и спортивные коллективы района, — акцентирует внимание Нина Васильевна. — И эти представления (ветераны точно помнят) были действительно грандиозными, причём без привлечения заезжих знаменитостей.

Все начинания управления культуры поддерживались председателем горисполкома Леонидом Евдокимовым и его заместителем Анатолием Козерадским

Сорок лет с трудными

Однако мечта не отступала. И вновь привела её в учебное заведение — заместителем директора по учебно-воспитательной работе в профессионально-технических училищах. Для себя тогда Нина Васильевна акценты расставила чётко: ориентир на организацию патриотической работы и досуга учащихся. На эмоциональной струне держались вечера памяти выпускника Анатолия Петренко , погибшего в Афганистане . Молодёжь участвовала в создании музея, туристических слётах, спортивных состязаниях… Заинтересовать, сделать свою идею общей — педагогического таланта Нине Буланьковой было не занимать. Как и педагогического такта, постоянного стремления приходить на помощь подросткам. Это и стало отправной точкой её согласия, когда позвали (причём на общественных началах) в комиссию по делам несовершеннолетних. Этой трудной во всех смыслах работе Нина Васильевна отдала 40 лет. Не каждый выдержит столь долгий эмоциональный каток. А она смогла.

И сегодня продолжает общаться с детьми. Вместе с такими же, как она, ветеранами комсомола они рассказывают о самом массовом движении молодёжи. А в преддверии 100-летия ВЛКСМ в нашем округе успешно реализуется созданная ею программа «В наследие грядущим поколениям».