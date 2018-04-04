МИД о взаимном признании с РФ виз: Идет нормальный переговорный процесс

Беларуси Проект соглашения по вопросам о взаимном признании виз в рамках Союзного государства в настоящее время находится в стадии обсуждения. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик , передает Белта.

По словам дипломата, «идет нормальный переговорный процесс. Есть совпадающие позиции. Вопросы, по которым мы пока расходимся, обсуждаются на страновом уровне заинтересованными ведомствами». Как только российская сторона скоординирует межведомственные подходы, добавил пресс-секретарь МИД, «состоится очередной раунд переговоров, мы готовы». Конкретная дата пока названа не была.