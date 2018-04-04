Кто у кого ворует из знаменитостей: самые громкие плагиат-скандалы

Елена Темникова и британская группа Gorgon City

Сама Елена не слишком любит вспоминать об этом неприятном инциденте. Ее клип на песню «Импульсы» в 2016 году был удален с YouTube с формулировкой «Видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от ООО „Национальное музыкальное издательство“».

В Сети разгорелся скандал из-за того, что песня Темниковой уж очень напоминала композицию британской группы Gorgon City — No More. Сами англичане отнеслись к ситуации с юмором и пошутили по этому поводу в своих Instagram-stories, а вот Елене было не смешно. Ей до сих пор припоминают тот случай.

В прошлом году француз Дидье Маруани заподозрил в плагиате авторов песни Филиппа Киркорова «Жестокая Любовь» и потребовал у российского коллеги компенсацию в размере 50 миллионов рублей. По словам иностранца, Киркоров украл у него мелодию из композиции A Symphonic Space Dream. Филипп оказался в ярости и приложил все усилия для того, чтобы доказать свою правоту.

В результате француз улетел на родину ни с чем. «Хочешь, чтобы в одночасье о тебе узнали все, пропиарься, поскандаль с Киркоровым», — объяснял Король эстрады ситуацию с Маруани.

Ани Лорак и греческая исполнительница Ейрина Меркури

«Боевую подругу» Филиппа Киркорова Ани Лорак не раз обвиняли в плагиате. Один из самых заметных скандалов произошел в 2011 году. Поклонники упрекнули певицу в том, что песня «Солнце» очень похожа на композицию Ki an tora den thimasai популярной греческой исполнительницы Ейрины Меркури. Вроде бы, ситуацию удалось разрешить без суда, но, кажется, Ани не вынесла из этого урок. Уже позже ее обвиняли в воровстве песен, идей и образов. Разве что, в настоящем воровстве пока не обвинили.

Олег Газманов и ДДТ В 2006 году в одном из интервью Юрий Шевчук вдруг выступил с обвинениями в адрес Олега Газманова: «Так это же моя „Рожденный в СССР“. Украл песню. Мне сразу все так сказали».

Ответочка пришла незамедлительно: Газманов попросил нескольких членов Союза писателей Москвы , а также некоторых заслуженных композиторов проанализировать мелодию и текст этих двух песен на предмет наличия плагиата. Те посовещались, еще раз внимательно все послушали и заявили, что никакого плагиата не было. Олег пытался было получить извинения от напавшего на него Шевчука, но все попытки были обречены на провал.

А вот и совсем свеженькая история. В новогоднюю ночь Алла Пугачева решила сделать подарок поклонникам и презентовала новую песню «Я летала». Но писатель Александр Вулых заметил, что композиция Примадонны — это один в один песня Игоря Саруханова «Придуманная любовь», написанная 15 лет назад. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«У меня нет претензий к Алле Пугачевой, но к композитору есть. Считаю недопустимым факт плагиата, если он имеет место. В данном случае факт на лицо, и этим должны заниматься специалисты РАО, которые призваны выявлять, восстанавливать права авторов и защищать их! Одна и та же мелодия, в двух разных песнях, публично звучать не может!» — заявил Саруханов в одном из интервью. Чем дело закончилось, пока неизвестно.