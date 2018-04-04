«Сколково» приглашает псковских учёных и инноваторов на Startup Tour в Великом Новгороде 

Фонд «Сколково» организуют Startup Tour в Великом Новгороде, на который приглашены не только технологические предприниматели из Новгородской области, но и молодые учёные, студенты и инноваторы из Ленинградской, Псковской, Тверской, Ярославской областей. Как сообщили «Псковской губернии» в пресс-службе фонда, на сегодняшний день посетить мероприятие планируют более 200 человек. Мероприятие будет проводиться в городской школе №36, в мероприятии примет участие президент «Сколково» Виктор Вексельберг вместе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, мэром Новгорода Юрием Бобрышевым, советником президента фонда Пеккой Вильякайненом и старшим вице-президентом Фонда Александром Черновым побывает на открытии Startup Tour. Он также примет участие в пленарном заседании, посвящённом внедрению в регионе элементов цифровой экономики. В Startup Tour примут участие президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, мэр Новгорода Юрий Бобрышев, советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен и старший вице-президент Фонда Александр Чернов. Лекции для стартаперов прочтут генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров, директор по развитию и работе с ключевыми партнёрами Кластера биологических и медицинских технологий Руслан Алтаев, руководитель департамента контроля и правовой поддержки участников проекта Фонда «Сколково» Алексей Шарманжинов и другие спикеры. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».