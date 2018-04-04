Священники, сестры милосердия и волонтеры призывают присоединиться к акции «Дари радость на Пасху»

Священники, сестры милосердия, сотрудники и добровольцы православной службы помощи «Милосердие» проведут благотворительные мероприятия в пасхальные дни — они навестят одиноких стариков и инвалидов, тяжелобольных детей, пациентов городских больниц и бездомных и поздравят их с главным православным праздником, сообщает Диакония.ru.

Желающим присоединиться к акции «Дари радость на Пасху», которую в этом году Русская Православная Церковь празднует 8 апреля, нужно зайти на сайт акции и сделать пожертвование. Стоимость одного подарка в этом году составила 57 рублей.

Основная часть подопечных получат куличи и шоколадные яйца, а для с людей медицинскими противопоказаниями предназначены другие подарки: книги для тяжелобольных детей в больницах, для страдающих диабетом — специальные диабетические сладости.

«В этом году нам удалось собрать нужную сумму даже раньше, чем обычно, и это особенно радостно — видеть, что люди стремятся делиться пасхальной радостью с нуждающимися несмотря ни на что. Уже сейчас на собранные средства мы сможем поздравить более 17 тысяч людей, которые нуждаются в помощи и внимании», — говорит руководитель благотворительных программ службы помощи «Милосердие» Анна Белавина.