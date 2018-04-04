Приморские парламентарии в ходе мартовской сессии обратились к федералам

На мартовском заседании депутаты Законодательного собрания Приморского края рассмотрели более 30 вопросов. Комментируя повестку дня перед началом сессии, спикер приморского парламента Александр Ролик акцентировал внимание журналистов на одном из законопроектов социальной направленности:

— Это закон по поддержке детей-сирот, имеющих право на предоставление жилья. Речь идёт о компенсации им расходов на съёмное жилое помещение до момента предоставления положенной по закону квартиры. Это решение — дополнительная, вынужденная мера социальной поддержки.

Депутаты также рассмотрели блок экономических вопросов, приняли ряд обращений в федеральные структуры по важным для жителей региона проблемам, заслушали ежегодные отчёты о деятельности Уполномоченного по правам предпринимателей Приморья и начальника УМВД края.

Стимул для развития

В первом чтении депутаты приняли законопроект, который позволит продлить действие льготы по налогу на движимое имущество. По мнению врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, который выступил с законодательной инициативой, эта мера стимулирует предприятия региона приобретать новые станки и оборудование, чтобы развивать производство. Налоговой льготой смогут воспользоваться предприятия, чьи основные направления деятельности совпадают с приоритетами развития промышленности региона. Это в первую очередь такие направления, как металлообработка и горная добыча.

— Сохранение налоговой льготы принесёт предприятиям положительный экономический эффект. Это снизит налоговую нагрузку на компании, работающие в реальном секторе экономики, позволит им инвестировать в обновление производственных мощностей, — уверен председатель комитета Законодательного собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян

По мнению депутатов, очень важно, чтобы предприятие использовало средства, сэкономленные на налогах, целевым образом: на обновление парка станков и технологического оборудования. Планируется, что льгота действует с 1 января 2018 года.

Климат благоприятный

В блоке экономических вопросов повестки также был заслушан доклад о деловом климате в Приморье. Его представила Уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина . Приморье продолжает оставаться лидером на Дальнем Востоке по количеству субъектов предпринимательской деятельности, число которых за прошлый год существенно выросло. Это говорит о благоприятном бизнес-климате в крае. Однако количество жалоб и обращений, направленных приморскими предпринимателями в адрес омбудсмена, не снижается. Характерно, что претензии звучат не столько на проверки контролирующих органов, сколько на непомерные штрафы за малозначительные нарушения.

— Мы с большим вниманием заслушали отчёт бизнес-омбудсмена. Ведь важно понимать, что происходит в сфере экономики региона, на территории которого действует режим свободного порта Владивосток , созданы территории опережающего развития, — прокомментировал доклад председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко . — Мы ждём, что вокруг больших якорных инвесторов будут активно создаваться и развиваться предприятия малого бизнеса.

Депутаты краевого парламента обсудили обращение Законодательного собрания Приморского края к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о переносе срока введения изменений размеров утилизационного сбора.

Судя по официальной информации на сайте правительства России, ставки вырастут в среднем на 15%. Учитывая, что утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, повышение ставок также приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае. По данным Дальневосточной таможни, сумма этого сбора на новый автомобиль с объёмом двигателя до 1 литра поднимется с 28,4 тыс. руб. до 33 тыс. руб. Если объём двигателя составляет от одного до двух литров, расходы возрастут с 44,2 тыс. руб. до 84 тыс. руб.

— Обращение к председательству правительства принято по инициативе фракции «Единой России» в ЗСПК, — пояснил депутат Сергей Слепченко . — Мы считаем, что в Приморье это нововведение приведёт к тому, что автомобили подорожают на 50-90%. Причём постановление вступает в силу с 1 апреля. Мы предлагаем отложить повышение утилизационного сбора до 1 сентября, чтобы те, кто недавно заключил контракты на поставку авто, смогли учесть эти внезапные дополнительные расходы в своей деятельности и скорректировать действия, связанные с приобретением автомобилей.

Компенсация сиротам

Приморские депутаты поддержали в первом чтении законодательную инициативу прокурора края о компенсации детям-сиротам расходов на съёмное жильё. Эта дополнительная мера социальной поддержки тех, кто дожидается очереди на квартиру, положенную им по закону, составит во Владивостоке 5 тысяч рублей, в других населённых пунктах края — 3 тысячи рублей.

— Компенсация расходов на съёмное жильё не является прямым полномочием краевого бюджета, но наш регион на протяжении ряда лет не выполняет свои обязательства по обеспечению данной категории граждан жильём, и у нас сформирована довольно большая очередь, — отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис

Компенсацию предоставят жителям Приморского края, включённым в сводный список детей-сирот, имеющих право на получение жилплощади. Также основанием для получения дотации может быть судебное решение, вступившее в законную силу. По предварительным расчётам, реализация закона о компенсации детям-сиротам расходов за наём жилья потребует на 2018 год более 201 миллиона рублей.

Напомним, что на январской сессии краевого парламента депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о регулировании земельных отношений. Изменения предусматривают упрощённый порядок предоставления земли под строительство домов, часть жилого фонда которых будет передана обманутым дольщикам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Борьба с криминалом

В ходе мартовской сессии депутаты заслушали отчет о деятельности приморской полиции. Доклад об итогах 2017 года представил начальник УМВД РФ по Приморскому краю Николай Афанасьев . По его словам, уровень преступности за отчётный период снизился на 6,5%. В то же время отмечается рост числа преступлений, связанных с распространением наркотиков и незаконным оборотом оружия.

— Если смотреть по динамике, то есть снижение количества преступлений, раскрываемость повысилась, но всё равно остаются нерешённые вопросы, — прокомментировал отчёт председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

Несмотря на то что ситуация с аварийностью на приморских дорогах в прошлом году в целом улучшилась: зарегистрировано 2782 ДТП, что на 7,8% меньше, чем в 2016 году, количество погибших выросло — 264 человека. Как отметил Николай Афанасьев, особую обеспокоенность вызывают происшествия с участием детей. В прошлом году было зафиксировано 353 таких ДТП, в которых погибли 12 детей.

— Нас волнует статистика дорожно-транспортных происшествий. Считаем, что необходимо на это обратить внимание, так же как на преступления, связанные с распространением наркотиков, в том числе через интернет. Если для этого нужны изменения законодательства, то депутаты готовы к этой работе подключиться, — добавил Джамбулат Текиев.

КСТАТИ