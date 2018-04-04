Росздравнадзор дал добро: малазийские презервативы возвращаются в зауральские аптеки 

Росздравнадзор по Курганской области разрешил продажу презервативов Viva. Подозрения о том, что резиновые изделия продаются на территории области без регистрации, не подтвердились.
— В связи с неподтверждением признаков незарегистрированного медицинского изделия «Презервативы Viva» территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области отменяет действие письма от 18.09.2017 «О приостановлении обращения медицинского изделия», — сообщается на сайте ведомства.
С момента запрета продажи презервативов Viva прошло полгода. Как пояснил корреспонденту портала 45.ru руководитель Росздравнадзора по Курганской области Николай Агаев, специалисты зауральского ведомства сделали запрос в федеральный орган и получили ответ, что эти резиновые изделия продаваться на территории России могут.
Напомним, продажа «классических, точечных, ультратонких, ребристых изделий производства Малайзии» в Зауралье была приостановлена осенью прошлого года. Продукцию без документов обнаружили в ходе международной операции «Пангея».