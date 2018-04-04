Журнал GEO: 20 лет в России

От каждой круглой даты лично мне становится как-то не по себе. Что, еще пять лет прошло? Вроде совсем недавно, словно вчера, праздновали 15-летие, говорили торжественные речи и резали торт… Пять лет пролетели как пять минут, но за это время произошло столько всего, голова может пойти кругом. И все же раз в пять лет вполне можно позволить себе остановиться, оглянуться и лишний раз переосмыслить то, что делаешь. Так что в этом «юбилейном» номере мы решили отодвинуть занавес, скрывающий нашу редакционную «кухню», рассказать о людях, имена которых не всегда упоминаются в выходных данных журнала. О тех, кто имеет самое разное отношение к нашему 20-летию, но при этом так же восхищается журналом, как и мы, сотрудники редакции.

Репортаж про один день из жизни GEO рассказывает о «невидимых миру героях», которые имеют самое разное отношение к журналу, — от сотрудницы бумажной фабрики на юге Финляндии до работников подмосковной типографии, от нашего верного поклонника в Белгороде , прочитавшего все номера GEO, до продавщицы газет и журналов из Москвы

В чем секрет привлекательности GEO? Лично для меня он в том, что независимо от всех политических бурь, экономических передряг и прочей сиюминутной конъюнктуры GEO привлекает вечными ценностями — любопытством, любовью к тому, что нас окружает, и к тому, что действительно ценно.

Если хотите, GEO — это журнал о любви. О любви к природе, планете, людям и странам. О любви к познанию, которая помогает нам лучше понять происходящее вокруг.

«Непознанный мир: Земля» — этот девиз точнее всего отражает нашу редакционную концепцию, которая вызывает столько восторга и симпатии. Ведь это самое пресловутое «непознанное» окружает нас, лежит буквально под ногами, и нужно лишь приглядеться повнимательнее, чтобы найти сюжет для увлекательной истории. Нам часто завидуют, и это, наверное, неспроста. Прелесть нашей редакционной работы состоит в том, что каждый день мы приходим в один и тот же офис, включаем одни и те же компьютеры и, не вставая с кресел, отправляемся в новые миры благодаря нашим авторам и фотографам.

Я надеюсь (нет, я уверен!), что и в ближайшие 20 лет нас всех ждут новые открытия, путешествия и экспедиции. И что вы, дорогие читатели, не будете жалеть о деньгах, потраченных на покупку журнала, а еще лучше — годовой подписки.

Оставайтесь с нами.