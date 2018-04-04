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Екатеринбург превратится в логово черепашек-ниндзя
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Екатеринбург превратится в логово черепашек-ниндзя 

АиФ Урал 22 минуты назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге вновь появится логово черепашек-ниндзя. Уральской столице вернут знаменитый символ, который провисел на мосту на улице Малышева несколько лет, об этом сообщает в среду, 4 апреля, «АиФ-Урал».
Баннер «Ekaterinburg Turtles» («Екатеринбургские черепашки») провисел на мосту на Малышева пять лет, а сегодня утром был сорван. Автор произведения — художник Сергей Рожин на своей странице в «Facebook» попросил горожан о помощи. «Помогите, народ! Кто из Екатеринбурга? Моя табличка про логово черепах провисела 5 лет и вот ее сорвали. Кто самый инициативный? Давайте повесим новую табличку, лучше прежней? Я бы сам это сделал, но теперь вы её новый автор, а не я. Я помогу с чертежами и материалами, деньгами. Только в Екатеринбурге должна жить эта табличка. В Екатеринбурге должно быть логово черепах», — написал автор указателя. При этом художник даже подробно рассказал, как и из каких материалов необходимо выполнить баннер.
Уже через несколько часов нашлись неравнодушные горожане, которые согласились восстановить утерянный символ. Поэтому в скором времени Екатеринбург вновь станет логовом черепашек-ниндзя.
Отметим, что у Сергея Рожина была целая серия работ, посвященная черепашкам-ниндзя. А во время биеннале современного искусства, которая проходила в гостинице Исеть, художник даже оформлял одну из комнат в этом стиле.
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