Екатеринбург превратится в логово черепашек-ниндзя

Екатеринбурге вновь появится логово черепашек-ниндзя. Уральской столице вернут знаменитый символ, который провисел на мосту на улице Малышева несколько лет, об этом сообщает в среду, 4 апреля, «АиФ-Урал»

Баннер «Ekaterinburg Turtles» («Екатеринбургские черепашки») провисел на мосту на Малышева пять лет, а сегодня утром был сорван. Автор произведения — художник Сергей Рожин на своей странице в «Facebook» попросил горожан о помощи. «Помогите, народ! Кто из Екатеринбурга? Моя табличка про логово черепах провисела 5 лет и вот ее сорвали. Кто самый инициативный? Давайте повесим новую табличку, лучше прежней? Я бы сам это сделал, но теперь вы её новый автор, а не я. Я помогу с чертежами и материалами, деньгами. Только в Екатеринбурге должна жить эта табличка. В Екатеринбурге должно быть логово черепах», — написал автор указателя. При этом художник даже подробно рассказал, как и из каких материалов необходимо выполнить баннер.

Уже через несколько часов нашлись неравнодушные горожане, которые согласились восстановить утерянный символ. Поэтому в скором времени Екатеринбург вновь станет логовом черепашек-ниндзя.

Отметим, что у Сергея Рожина была целая серия работ, посвященная черепашкам-ниндзя. А во время биеннале современного искусства, которая проходила в гостинице Исеть, художник даже оформлял одну из комнат в этом стиле.