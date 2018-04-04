Коган: дегазация на 10 полигонах пройдет в Подмосковья в этом году

right"Пять полигонов на сегодняшний день…будет активно дегазировано. Это «Воловичи» — заключается договор, Малая Дубна, «Непейно», Шатурский и «Торбеево». Все эти полигоны проведут дегазацию в этом году", — сказал Коган на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что пассивная дегазация будет проводиться «тоже на пяти полигонах, и тоже работы должны провести в этом году».

На территории подмосковной мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора Московской области, в настоящее время на всех мусорных полигонах в регионе идет активная работа по подготовке к дегазации.