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Коган: дегазация на 10 полигонах пройдет в Подмосковья в этом году
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Коган: дегазация на 10 полигонах пройдет в Подмосковья в этом году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Специалисты проведут дегазация на десяти полигонах в Подмосковье в этом году, сообщил министр экологии региона Александр Коган.
right"Пять полигонов на сегодняшний день…будет активно дегазировано. Это «Воловичи» — заключается договор, Малая Дубна, «Непейно», Шатурский и «Торбеево». Все эти полигоны проведут дегазацию в этом году", — сказал Коган на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Он отметил, что пассивная дегазация будет проводиться «тоже на пяти полигонах, и тоже работы должны провести в этом году».
На территории подмосковной мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
Как ранее сообщала пресс-служба губернатора Московской области, в настоящее время на всех мусорных полигонах в регионе идет активная работа по подготовке к дегазации.
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