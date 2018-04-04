Кеннет Брана станет «Джентльменом в Москве»

Кеннет Брана («Убийство в восточном экспрессе») спродюсирует и исполнит главную роль в телевизионной адаптации романа Амора Тоулза «Джентльмен в Москве ».

Действие книги начинается в Москве в 1922 году, графа Александра Ростова приговаривают к домашнему аресту за преступления против большевиков. Аристократ находит прибежище в люкс-номере гостиницы «Метрополь», из которой ему нельзя выходить под страхом смерти.

Произведение охватывает 30 лет из жизни Ростова, показывая его глазами самые страшные события советской истории.