Кеннет Брана станет «Джентльменом в Москве» 

Кеннет Брана («Убийство в восточном экспрессе») спродюсирует и исполнит главную роль в телевизионной адаптации романа Амора Тоулза «Джентльмен в Москве».
Действие книги начинается в Москве в 1922 году, графа Александра Ростова приговаривают к домашнему аресту за преступления против большевиков. Аристократ находит прибежище в люкс-номере гостиницы «Метрополь», из которой ему нельзя выходить под страхом смерти.
Произведение охватывает 30 лет из жизни Ростова, показывая его глазами самые страшные события советской истории.
Том Харпер («Острые козырьки», «Плохие») перенесет на «Джентльмена в Москве» на малые экраны.