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«Мои документы» печатают портреты к шествию «Бессмертного полка»
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«Мои документы» печатают портреты к шествию «Бессмертного полка» 

Управа района Черемушки 31 минуту назад
Фото: Управа района Черемушки
В преддверии празднования Дня Победы столичные центры госуслуг напоминают, что в «Моих документах» проходит проект «Бессмертный полк». Москвичи могут прийти в любой из 128 центров и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях — участниках Великой Отечественной войны.
«Мы продолжаем традицию, зародившуюся в 2015 году. Проект действует в центрах в течение всего года, но ближе к празднику пользуется особой популярностью у жителей. Все материалы будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва», а оригиналы сразу же возвращены владельцам», — передает пресс-служба «Моих документов».
На сегодняшний день в электронную книгу памяти «Бессмертный полк — Москва» внесено более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны. Шествие 9 мая 2017 года собрало более 850 тысяч москвичей, разделивших с участниками акции памяти свои семейные истории и личную гордость за героев Войны.
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