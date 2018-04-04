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Роспотребнадзор закрыл кафе «Наршараб» на западе Москвы на 30 дней
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Роспотребнадзор закрыл кафе «Наршараб» на западе Москвы на 30 дней 

Агентство «Москва» 1 час назад
Деятельность предприятия общественного питания «Наршараб» на ул. Барклая приостановлена на 30 суток. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
«Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Западном административном округе совместно с окружной прокуратурой проведена внеплановая выездная проверка по обращению заявителя о нарушении обязательных требований в кафе «Наршараб» по адресу: ул. Барклая, д. 12. В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», — говорится в сообщении.
Как уточняется, планировка и набор помещений не обеспечивают соблюдение поточности технологических процессов: не исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, не выделены зоны для обработки мясного, овощного сырья и для приготовления закусок и салатов. Санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительное: отмечаются дефекты покрытия стен, пола, затрудняющие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В производственном цехе отсутствует раковина для мытья рук персонала. В кафе, расположенном на первом этаже жилого дома, используется мангал. Также не соблюдаются сроки реализации кулинарных изделий. Не проводится контроль качества блюд, полуфабрикатов, готовых изделий, осмотр персонала на наличие гнойничковых заболеваний. Отсутствуют личные медицинские книжки сотрудников с результатами прохождения медицинских осмотров и гигиенической аттестации.
В ведомстве пояснили, что по фактам указанных нарушений санитарного законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью людей, материалы административного дела по ст. 6.6. КоАП РФ в отношении ИП «Маликов Д. В.о.» переданы по подведомственности в суд в целях административного приостановления деятельности кафе «Наршараб».
«Постановлением Дорогомиловского районного суда Москвы от 19 марта 2018 г. ИП «Маликов Д. В.о.» признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного приостановления деятельности путем запрета эксплуатации кафе, расположенного по адресу: ул. Барклая, д. 12, сроком на 30 суток. Решение суда направлено в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В настоящее время ИП «Маликов Д. В.о.» деятельность в предприятии общественного питания «Наршараб» не осуществляет», — резюмировали в пресс-службе.
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