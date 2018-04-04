Проект о запрете производства и розничной продажи алкоголя в таре объемом более 0,5 литра внесен в ГД

«Проектом федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции“ поэтапно вводится запрет на производство, оборот (за исключением экспорта) и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 0,5 л», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает также, чтобы с 1 января 2019 г. на этикетках пива и пивных напитков, произведенных в целях вывоза из РФ (экспорта) в полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом более 1 тыс. мл, должна содержаться надпись на русском языке «Только на экспорт».

Кроме того, согласно законопроекту, с 1 января 2019 г. объем произведенных в целях экспорта пива и пивных напитков в полимерной потребительской таре объемом более 1 тыс. мл должен соответствовать объему такой продукции, указанному в договоре поставки за пределы РФ (договоре поставки на экспорт), заключенном между производителем такой продукции и иностранной организацией.

Авторы законопроекта уверены, что запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.