Кому на руку идея Путина прощать бизнес, раскаявшийся во взятках? 

Адвокат объяснил Sobesednik.ru, что даст закон, освобождающий компании от ответственности за помощь в поимке взяточников. Ранее Sobesednik.ru писал, что президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, позволяющий компаниям избежать наказания за переданную чиновнику взятку. Бизнесменов-взяткодателей предлагается прощать в обмен на помощь по выявлению и поимке российского чиновника-взяточника. Однако компании, которые «дали на лапу» иностранному чиновнику или представителю международной организации, освобождать от ответственности не планируется. Кроме того, законопроект Путина наделяет суды правом сразу после возбуждения дела накладывать арест на имущество и счета компаний-взяткодателей. Это гарантирует выплату компанией штрафа, если та будет признана виновной. Управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Владимир Старинский прокомментировал для Sobesednik.ru президентскую инициативу:— Аналогичные нормы в законодательстве о взятках предусмотрены довольно часто, так как они способствуют выявлению правонарушений и поимке взяточников. Так, согласно примечанию к ст. 291 Уголовного кодекса РФ, лицо, давшее взятку, освобождается от ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления либо в отношении него имело место вымогательство взятки. Логично, что подобные нормы надо предусмотреть и в КоАП РФ. От этого выиграют как правоохранительные органы, так и компании, которые столкнулись со случаями коррупции. Конечно, нельзя исключать возможность злоупотреблений и ухода от ответственности виновных лиц, но в целом эти изменения будут благоприятными для бизнеса. Также можно отметить, что суды получат право сразу после возбуждения дела накладывать арест на имущество и счета компаний, от лица которых давались взятки. Это позволит повысить уровень выплаты штрафов, так как фактически у компании не останется выбора, если ее признают виновной, — рассказал Старинский.