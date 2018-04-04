Новым главой Воронежа стал Вадим Кстенин

ВОРОНЕЖ , 4 апреля. / ТАСС /. Депутаты Воронежской городской думы большинством голосов выбрали новым главой Воронежа Вадима Кстенина , который с декабря прошлого года исполнял обязанности врио главы города, сообщили ТАСС в пресс-службе городской думы.

"Сегодня депутаты выбрали главой городского округа город Воронеж Вадима Кстенина. За него проголосовали 25 из 35 депутатов, пять — против, еще пять бюллетеней оказались испорчены", — сказали в пресс-службе.

Кстенин вступит в должность 11 апреля. Еще одним кандидатом был Руслан Кочетов.

Кстенин родился в 1975 году в поселке Саулкрасты Рижского района Латвийской ССР. В 1997 году окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию, получил специальность «автомобильные дороги и аэродромы». С 2010 года по 2015 год руководил управлением ЖКХ и энергетики Воронежской области , с конца 2015 года в мэрии Воронежа занимал должность первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству.