СМИ: Максим Шевченко получает миллионные госконтракты за оппозиционность

На портале госзакупок есть данные, что в минувшем 2017 году ООО «Кавказская медиагруппа», принадлежащая Максиму Шевченко (50% акций) и его брату Михаилу (40% акций) получала из бюджета финансы на «освещение деятельности» от «Корпорации по развитию Северного Кавказа» (КРСК). Эта корпорация полностью находится в федеральной собственности.

Так, в 2017 году «Кавказская медиагруппа» Максима и Михаила Шевченко стали единственный участником госконтракта на полтора миллиона. Целью контракта было оказание услуг по освещению деятельности КРСК по развитию инвестиционного климата в регионе.

Как уже было упомянуто выше, «Кавказская медиагруппа» на 90% принадлежит братьям Шевченко. Оставшимися 10% акций предприятия владеет Фонд поддержки и развития гражданского общества «Кавказский гражданский форум». По любопытному совпадению учредителем данного фонда является «Центр стратегических исследований религий и политики современного мира», президент которого — все тот же Максим Шевченко.