Ещё
СМИ: Максим Шевченко получает миллионные госконтракты за оппозиционность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Максим Шевченко получает миллионные госконтракты за оппозиционность 

Ридус 1 час назад
Журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, доверенное лицо бывшего кандидата в президента Павла Грудинина Максим Шевченко зарабатывает миллионы на госконтрактах, несмотря на постоянную критику властей, пишет обозреватель «Лайф» Илья Ухов.
На портале госзакупок есть данные, что в минувшем 2017 году ООО «Кавказская медиагруппа», принадлежащая Максиму Шевченко (50% акций) и его брату Михаилу (40% акций) получала из бюджета финансы на «освещение деятельности» от «Корпорации по развитию Северного Кавказа» (КРСК). Эта корпорация полностью находится в федеральной собственности.
Так, в 2017 году «Кавказская медиагруппа» Максима и Михаила Шевченко стали единственный участником госконтракта на полтора миллиона. Целью контракта было оказание услуг по освещению деятельности КРСК по развитию инвестиционного климата в регионе.
Как уже было упомянуто выше, «Кавказская медиагруппа» на 90% принадлежит братьям Шевченко. Оставшимися 10% акций предприятия владеет Фонд поддержки и развития гражданского общества «Кавказский гражданский форум». По любопытному совпадению учредителем данного фонда является «Центр стратегических исследований религий и политики современного мира», президент которого — все тот же Максим Шевченко.
Ридус: последние новости
Соратницы Ходорковского устроили самое громкое выбивание долгов в Рунете Чем закончится война Минобрнауки с псевдоучеными Британская полиция назвала место отравления Скрипалей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»236
Япония заявила протест России129
Бориса Джонсона поймали на лжи о России245
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек29
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение