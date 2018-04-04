Тоннельный синдром

фото из архива редакцииТоннельный синдромВсего несколько месяцев назад завершился ремонт тоннеля от Московского шоссе до площади Революции, однако у нижегородцев накопилось уже достаточно претензий к качеству работ. Невооружённым глазом видно: швы между плитками заделаны не везде, штукатурка сыплется, на потолке следы протечек. А ведь именно с этого места начнут своё знакомство с Нижним Новгородом многие гости чемпионата.

Состояние тоннеля уже давно вызывает тревогу нижегородцев.

— Долгое время ходы и выходы, часть тоннеля были перекрыты — неудобно. Терпели. Сначала обещали, что закончат 30 ноября. Не успели. Завершили работы только к концу 2017 года, — говорит местная жительница Марина Попова . — Думали, что за это время сделают невесть что. Вложено немало: радуют красивая плитка на стенах, белые потолки, пандусы для маломобильных горожан, но качество выполненных работ расстраивает.

В ремонт действительно вложена солидная сумма — почти 31 миллион рублей.

В администрации Канавинского района признают: трещины на стенах и потолке образовались в местах деформационных швов. Однако в феврале эти недостатки подрядная организация уже устранила в рамках гарантийных обязательств. Прокомментировали и некачественную окраску в подземном переходе:

— В связи с началом строительных работ по устройству инженерных сетей вокзального комплекса Нижний Новгород и работ по благоустройству привокзальной площади вскрывали асфальт над тоннелем. Работы проводились на участке, примыкающем к вокзалу. Там же выявили протечку ливневых вод. В связи с этим в тоннеле производилась просушка потолка и восстановительные работы: повторное оштукатуривание, шпатлевание и окраска. Из-за наступления неблагоприятных погодных условий устранить все выявленные дефекты окрашиваемых поверхностей сразу оказалось невозможно.

При этом городские власти заверяют: как только погода позволит, все дефекты подрядчик устранит. Так что «любоваться» на ободранный потолок ни туристам, ни жителям города не придётся.