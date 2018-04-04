Новосибирская область стала привлекательнее для инвесторов

Несмотря на сущест­вующие реалии, в 2017 году Новосибирская область демонстрировала положительную динамику по многим экономическим показателям. Это, а также большая работа, проде­ланная областным правительством для улучшения инвестици­онного климата, сделало регион более привлека­тельным в глазах потенциальных инвесторов.

Объемы инвестиций растут

По словам временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра экономического развития Ольги Молчановой, прошедший год выдался достаточно удачным. Так, объем валового регионального продукта остался приблизительно на уровне 2016 года и превысил триллион рублей. А вот объем отгруженных товаров увеличился на 6 процентов. Положительная динамика наблюдалась в таких областях, как промышленное производство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, розничная и оптовая торговля. — Все это очень существенно для потенциальных инвесторов, — отмечает Ольга Молчанова . — Что особенно важно, наша область сохраняет позиции основного оптово-распределительного центра за Уралом. Численность населения региона растет, растут зарплаты, а вот индекс роста потребительских цен в 2017 году составил 101,5 процента, что ниже среднероссийского показателя. Все это тоже имеет значение.

Если говорить о распределении инвестиций по отраслям, то тут лидируют обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение, а также информация и связь. Причем инвесторы предпочитают вкладывать собственные средства — их доля составляет 55 процентов от всего объема инвестиций. Еще 18 процентов — это бюджетные деньги, а на долю банковских кредитов приходится всего лишь 7 процентов. И это, по мнению экспертов, довольно неплохо: если можно обойтись без кредитов, значит есть что вкладывать.

— К сожалению, в минувшем году нам не удалось выйти на докризисные объемы инвестиций. Их общий объем в 2017-м составил 175 миллиардов рублей, тогда как в 2014 году этот показатель был 193 миллиарда, — констатирует Ольга Молчанова. — Тем не менее по сравнению с 2015 и 2016 годами динамика очевидна. Это не осталось незамеченным: если в 2015 году Новосибирская область занимала 57-е место в общероссийском национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, то в 2017-м — уже 27-е.

Перспективные проекты

— Этого удалось добиться во многом благодаря внедрению целевых моделей улучшения инвестиционного климата, а также системы проектного управления, — отмечает Ольга Молчанова. — Проектная деятельность направлена на то, чтобы достигать максимального результата в минимально короткие сроки и с минимальными издержками. Как известно, Правительство России утвердило 11 приоритетных направлений развития, в рамках каждого из которых есть свои проекты. Пожалуй, самые известные из них — «Безопасные и качественные дороги» и «Комфортная городская среда». Под каждый проект выделяются средства из федерального бюджета, и если мы хотим получить федеральное финансирование, то должны развивать проектную деятельность. Кроме того, как рассказала врио министра, в прошлом году в регионе активно внедряли муниципальный инвестиционный стандарт. Теперь на сайтах районов размещена вся информация, которая может быть полезна потенциальному инвестору: какие в районе есть инвестиционные площадки, имеются ли коммуникации, какие документы нужны, куда можно обращаться и так далее.

В прошлом году в Новосибирской области были запущены два больших инвестиционных проекта — фабрика по производству бумажных изделий ООО «Белла Сибирь» и центр врачебной практики ЗАО «МЦ „Авиценна“. Кроме того, начаты такие проекты, как утиная ферма птицефабрики „Улыбино“, Сибирский лесопромышленный комбинат, ПЛП „Восточный“, тепличный комплекс „Обской“, комплекс по производству мяса птицы „Инд-Сибирь“. Весьма перспективными считаются компании „Элтекс“, „Ангиолайн“, „Вектор-БиАльгам“, „Катализатор“.