В УФАС Подмосковья намерены к лету завершить анализ рынка платежных терминалов в аэропортах региона

Агентство «Москва»: последние новости

Сбербанк заявил о своей непричастности к открытию криптообменника «Сберкоин» рядом с Курским вокзалом

Проект о запрете производства и розничной продажи алкоголя в таре объемом более 0,5 литра внесен в ГД

Работы по дегазации на 15 полигонах Подмосковья могут закончиться до конца года