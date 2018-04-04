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В УФАС Подмосковья намерены к лету завершить анализ рынка платежных терминалов в аэропортах региона
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В УФАС Подмосковья намерены к лету завершить анализ рынка платежных терминалов в аэропортах региона 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом журналистам заместитель руководителя Московского областного УФАС России Дмитрий Стрельников.
«Сейчас завершается анализ этого рынка, процесс сложный. Запросы направили во все аэропорты, ряд субъектов предоставил документы не в полном объеме, сложно обозначить время, но мы стараемся сделать в кратчайший срок. Думаю, что к лету мы будем понимать картину: кто на каких условиях работает и какую долю (на рынке платежных терминалов — прим. Агентства «Москва») имеет», — сказал Д. Стрельников.
Ранее СМИ сообщали, что ФАС начала проверку размеров комиссий платежных терминалов на вокзалах и в аэропортах после обращения сенатора Антона Белякова, в котором отмечалось, что комиссия в таких терминалах может достигать 30%-50%. По словам заместитель руководителя ФАС Андрея Кашеварова, проверки началась в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.
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