«Хороша Катюша!»: Варнава обнажилась для фото

33-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава часто рассказывает поклонникам своего творчества о работе и радует их снимками и видеороликами. Но на днях она поразила своей откровенностью, представ перед подписчиками в оголенном виде. Многие остались в восторге от форм знаменитости, но были и те, кто посоветовал ей быть скромнее.

Екатерина Варнава всегда отличалась экстравагантным поведением и яркой харизмой. Ее привыкли видеть в разных образах, но обнажается она для кадра нечасто. Недавний снимок подписчики знаменитости не могли оставить без внимания. Она позировала для черно-белого фото без одежды и с распущенным волосами. Звезда оставила под новым постом следующую запись: «Как ваш день? Мой сильно долгий и сложный…»

Поклонники творчества Екатерины осыпали ее комплиментами, они похвалили ее стройную фигуру и выразительное лицо. Хейтеры же особенно активизировались и даже допустили оскорбления в адрес харизматичной красавицы: «Нереальная, очень откровенно и красиво!» «Супер, Катенька, вы невероятная!» «Худая такая, одни кости». «А где же загадка? В женщине должна быть недосказанность, а не — смотрите на меня голую».

«Не люблю Варнаву ни одетую, ни голую». «Хороша Катюша!» «Затем в вашем возрасте оголяться, неприлично!» «Супер, просто волшебное фото!» Многие посчитали, что Варнава просто использовала возможность привлечь к себе внимание, что, безусловно, ей удалось. Были и те, кто посчитал, что раздеваться на камеру — слишком банальный способ заставить говорить о себе и посоветовал Екатерине больше внимания уделять работе.