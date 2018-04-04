Боа, пайетки и танцы до упаду: дочери Меладзе, Литвиновой и другие красотки зажгли на 16-летии Дины Немцовой

В честь своего 16-летия дочь владелицы PR-агентства Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова устроила закрытую вечеринку в стиле 1920-х годов — ей очень нравится эстетика «Великого Гэтсби», которой в этот вечер было подчинено все. Сама Дина Немцова надела усыпанное золотыми пайетками платье и головной убор в стиле ар-деко, а ее гости подхватили предложенный стиль и тоже блистали в боа, перьях, пайетках и мехах.

Среди красавиц, пришедших поздравить Дину, были 19-летняя дочь Валерия Меладзе Софико и 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна. Да, совершеннолетия достигли не все гости, поэтому юных участников вечеринки угощали фруктовыми коктейлями, а напитки покрепче достались взрослым в секретной комнате.

Гости танцевали до упаду, но у них открылось второе дыхание, когда Дина со своей подругой Татьяной Андреевой сыграли сет за диджейским пультом! Ищи больше ярких фотографий с вечеринки в нашей галерее!

Сейчас Дина учится в школе и занимается на подготовительных курсах при Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова — она хочет стать художником-дизайнером и концепцию своего праздника разработала сама.

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Фото:пресс-служба