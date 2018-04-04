Акцизные сборы «МордовАлкоПрома» с начала года выросли на 25%

Евгений Сидоров рассказал, что также на 25% выросло количество выпущенной и реализованной предприятием продукции. Зарплата сотрудников холдинга «МордовАлкоПром» увеличилась на 10% с начала года.

Глава холдинга напомнил об открытии в Большеберезниковском районе в феврале спиртзавода «Вл. Марьяновский». На нем смогли получить работу 124 человека. Кроме того, после запуска новых линий производства, которое запланировано на ближайшее время, на 56 вырастет количество рабочих мест и в холдинге «МордовАлкоПром».

В завершении встречи Владимир Волков подчеркнул, что сейчас руководству компании нужно обратить внимание на инновационные технологии в производстве.

Фото: пресс-служба главы Мордовии